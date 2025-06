Rote Rosen-Vorschau: Simon bekommt das Ergebnis des Vaterschaftstests

Simon will bei Rote Rosen endlich als Olivias Vater anerkannt werden. Jetzt bekommt er das Ergebnis von seinem Vaterschaftstest.

Bei Rote Rosen setzt Simon (Thore Lüthje) alles daran, das Sorgerecht für seine Tochter Olivia zu bekommen. Valerie (Maike Johanna Reuter) – Olivias Mutter – will Olivia nämlich ohne seine Zustimmung an Julius (Jan Stapelfeldt) abgeben. Deswegen macht Simon einen Vaterschaftstest und das Ergebnis liegt nun vor.

Rote Rosen: Der Streit um Olivia beginnt

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 4182 vom 16. Juni

Der DNA-Test ist eindeutig: Simon ist Olivias leiblicher Vater. Das Ergebnis sorgt für einen Streit um das Baby, denn Julius erfährt von Simons Plan, mit seiner Tochter nach Rostock zu ziehen. Julius ist außer sich und gesteht Mo (Yunus Cumartpay), dass er das Sorgerechtsverfahren herauszögern will. Julius will sich in Olivias Leben unentbehrlich machen. Mo konfrontiert beide Männer mit ihren Absichten.

Britta (Jelena Mitschke) und Lilly gehen endlich einen Schritt aufeinander zu und versöhnen sich. Bei einem ehrlichen Gespräch wird Britta der wahre Grund für Lillys Abneigung gegen Heiner (Rene Dumont) deutlich. Lilly springt über ihren Schatten und geht auch auf Heiner zu.

Bella (Alessia Mazzola) sucht nach ihrer Trennung von Elyas (Mehmet Daloglu) Trost bei Svenja (Lea Marlen Woitack) und Arthur (Vivian Frey). Das wirft Arthur in ein Gefühlschaos. Er will eigentlich Amelie heiraten, entdeckt aber seine Gefühle für Svenja neu. Doch die hat nur Augen für Mika (Benjamin Piwko).

TV-Ausstrahlung: Dann läuft Rote Rosen

Rote Rosen läuft von Montag bis Freitag um 14:10 Uhr im Ersten. Wenn die aktuelle Folge in der ARD gelaufen ist, kann schon die nachfolgende Episode in der ARD-Mediathek angeschaut werden.