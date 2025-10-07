RTL ändert sein TV-Programm: Warum Die Stefan Raab Show heute ausfällt

Die Stefan Raab Show ist die neueste Sendung des TV-Titans und wird nun nach zwei Folgen für eine Woche pausieren. Das ist der Grund.

Seit September ist Stefan Raab mit seiner neuen Show im wöchentlichen Rhythmus zurück. Doch diese Woche pausiert Die Stefan Raab Show aus einem bestimmten Grund. Wir klären auf.



Warum Die Stefan Raab Show heute ausfällt

Seit Montag läuft bei RTL Die 3-Millionen-Woche bei Wer wird Millionär? und verändert damit den Senderablauf. Von Montag bis Donnerstag läuft die beliebte Quizshow um 20:15 Uhr auf RTL. Dafür fallen natürlich die regulären Shows, die sonst auf dem Sender laufen, aus – die Stefan Raab Show ist da keine Ausnahme.



In der letzten Ausgabe kündigte Raab bereits an, dass seine Show ausfällt. Die Stefan Raab Show geht dafür wie gewohnt am 15. Oktober um 20:15 Uhr weiter und läuft dort ausnahmsweise zeitgleich mit Raabs früherer Show TV total. Pufpaff plant nämlich zwei Live-Ausgaben seiner ProSieben-Show (am 8. und 15. Oktober).



Die Stefan Raab Show: Interesse sinkt schon nach der zweiten Folge

Die Stefan Raab Show legte in ihrer ersten regulären Ausgabe zwar einen guten Start hin, doch das Interesse nahm schon mit der zweiten Ausgabe ab. Letzte Woche schauten nämlich nur noch 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Auch in der Zielgruppe halbierte sich der Marktanteil auf 6,8 Prozent. Zum Vergleich: An diesem Abend sahen mehr Leute Das perfekte Promi-Dinner oder Lass dich überwachen.



Zwar sind solche Quotenstürze noch nicht ausschlaggebend, aber dennoch wird vermutet, dass Raabs letzte Show Du gewinnst hier nicht die Million genau deshalb eingestellt wurde. Raab hat neben seiner wöchentlichen Show noch eine weitere Quizshow mit Elton am Start namens Die Unzerquizbaren. Die erste Folge steht noch aus.

