RTL macht Dschungelcamp Konkurrenz: In dieser neuen Show müssen weibliche Reality-Stars im Dschungel überleben

RTL+ sendet einen neuen Dschungelcamp-Klon – es gibt jedoch einen Unterschied: Der Cast ist komplett weiblich. 12 Reality-Sternchen kämpfen um 50.000 Euro und versprechen gehörig Drama im Dschungel.

RTL ist im Dschungel-Fieber: Nachdem zu Beginn des Jahres bereits Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! über die Bildschirme flimmerte, wird es auch noch die heißersehnte Jubiläums-Ausgabe im Sommer geben. Der Streaming-Dienst RTL+ möchte nachziehen und hat seine ganz eigene Dschungel-Reality-Show angekündigt: Bei Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel dürfen 12 TV-Sternchen beweisen, was in ihnen steckt. Jetzt wurde der explosive Cast bekannt gegeben.

Das ist über die neue RTL-Show Reality-Queens bekannt

Das Showkonzept der neuen RTL-Show Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel klingt nach einem Best-of des Trash-TV: 12 berühmt-berüchtigte Reality-Sternchen müssen es gemeinsam im Dschungel Südamerikas aushalten. Ähnlich wie im Dschungelcamp wird es wahnwitzige Wettkämpfe geben, die die Teilnehmerinnen an ihre Belastungsgrenze treiben. Nur, wenn sie erfolgreich spielen, können sie ihren eigenen Jackpot füllen. Auf die glückliche Gewinnerin warten 50.000 Euro. Die Show hat sich wohl so einiges von Big Brother abgeschaut: Die Verliererinnen müssen in einem kargen Camp ausharren, während die Gewinnerinnen des Tages in einem Luxus-Camp nächtigen dürfen.

Der Show-Host ist für Dschungel-Fans kein unbekanntes Gesicht: Filip Pavlović wurde 2021 zum Dschungelkönig gekrönt. Jetzt darf er durch die Show führen und beweisen, ob in dem Reality-Darsteller auch ein geborener Moderator steckt.

RTL Filip Pavlović wurde 2021 zum Dschungelkönig. Jetzt ist er der Host von Reality Queens.

Das sind die 12 Teilnehmerinnen von Reality Queens:

Die 25-Jährige gilt als Garant für Skandale. Der Realitystar ist für seine freizügige Art bekannt und hat bereits bei über 12 Shows mitgewirkt. Darunter Formate wie Promi Big Brother oder Beauty & the Nerd. Zuletzt sorgte sie mit schlagkräftigen Neuigkeiten für Schlagzeilen: Sie wird einen Boxkampf mit Reality-Schreck Walentina Doronina austragen. Patricia Blanco: Die 53-Jährige sorgt seit Jahrzehnten für Skandale in der deutschen Klatschpresse. Als Tochter des Schlagersängers Roberto Blanco lernte sie bereits früh das Leben der High Society kennen, jedoch bescherte ihr der Medientrubel meist keine positiven Schlagzeilen. Unter anderem nahm sie an Shows wie Promis unter Palmen teil.

Die Karriere des Reality-Sternchens begann beim Bachelor, danach tingelte sie durch verschiedene Shows. Unter anderem ist sie bei Amazons Reality-Riesenprojekt The 50 zu sehen. Die 27-Jährige ist seitdem als Influencerin tätig: Über 230.000 Menschen folgen ihr auf Instagram. Jasmin Herren: Die 45-Jährige ist seit Jahren in den verschiedensten Reality-Formaten zu sehen. Von Frauentausch bis Dschungelcamp war bereits alles mit dabei. Als Schlagersängerin feierte sie zwar kleinere Erfolge, hauptsächlich ist sie jedoch als Ex-Frau der verstorbenen Ballermann-Ikone Willi Herren bekannt.

Die Influencerin ist 32 Jahre alt und hatte ihren Durchbruch bei Germany's Next Topmodel. Dort fiel sie durch ihre unkonventionelle Art und ihre Tollpatschigkeit auf. Für eine Karriere als Topmodel hat es nicht gereicht, aber im Reality-TV läuft es gut für die Blondine. Aktuell ist sie bei Kampf der Realitystars zu sehen. Ricarda Raatz: Die erfolgreiche Influencerin tingelt seit Jahren durch Dating-Formate aller Art. Bei Are You the One ging sie eine Beziehung mit Realitystar Maurice Dziwak ein, die jedoch unter keinem guten Stern stand: Gemeinsam nahm das Paar im Sommerhaus der Stars teil, doch noch vor der Ausstrahlung trennte sich das Paar.

Das Model ist erst 24 Jahre alt, aber hat bereits einiges im Reality-TV mitgemacht. Als Verführerin bei Temptation Island turtelte sie mit dem damals vergebenen Aleks Petrovic, der daraufhin seine Ex verließ. Das Fremdgeh-Drama sorgte für Schlagzeilen und verschaffte dem Skandal-Couple lukrative Auftritte. Beim Sommerhaus der Stars kam es jedoch zum Eklat: Es wurden Vorwürfe einer toxischen Beziehung laut. Laut Social Media sind die beiden immer noch ein Paar. Sandra Sicora : Die 32-jährige Influencerin war schon bei zahlreichen Dating-Formaten zu sehen. Sie konnte sich innerhalb der Gruppen meist nur wenig Freund:innen machen und eckte immer wieder an. Zuletzt ist sie mit ihrem Ex Tommy Pedroni bei Prominent Getrennt zu sehen, der sich bei Temptation Island V.I.P. von ihr trennte.

Die Blondine schweigt lieber über ihr Alter. Ihr wohl bekanntester TV-Auftritt war bei Temptation Island, wo ihr Ex-Freund Fabio De Pasquale mit harschen Bemerkungen über sie auffiel. Das Paar trennte sich nach mehreren TV-Auftritten. Claudia Haas: Die 32-Jährige ist durch ihre schrillen Auftritte bei Deutschland sucht den Superstar bekannt. Auch wenn ihre Gesangskünste zu wünschen übrig lassen, konnte sie sich bei Dieter Bohlens Show nach Menderes-Manier als Running Gag etablieren. RTL verwurstete sie daraufhin in weiteren Formaten: Dieses Jahr war sie bei Schwiegertochter gesucht zu sehen.

Die 46-jährige Skandalnudel wurde durch ihre Präsenz bei der Vox-Show Goodbye Deutschland bekannt. Das Publikum meint es nicht gerade gnädig mit ihr, dennoch zieht ihre polarisierende Art seit vielen Jahren Aufmerksamkeit auf sich. Im Jahr 2018 verstarb Ehemann Jens, woraufhin Danni Büchner selbst mehr ins Scheinwerferlicht trat. Im Dschungelcamp 2020 landete sie sogar auf Platz 3. Joelina Karabas: Die 25-Jährige will in Mamas Fußstapfen treten: Mutter Daniela Büchner dürfte durch ihre Teilnahmen bei zahlreichen Reality-Shows durchaus gut verdienen, jetzt darf auch die Tochter mit ins Rennen. Ob sich Mutter und Tochter in die Haare kriegen werden, wird sich zeigen. Bei Goodbye Deutschland sah es nicht immer rosig zwischen den beiden aus.

Streaming & TV-Ausstrahlung: So könnt ihr Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel anschauen

Ob der Dschungelcamp-Klon sich gegen das Original beweisen kann, wird sich schon bald zeigen. Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel ist ab dem 6. Juni 2024 auf RTL+ verfügbar. Immer donnerstags wird eine neue Episode erscheinen. Der Termin für die TV-Ausstrahlung ist noch nicht bekannt.