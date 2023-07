RTL plant angeblich große DSDS-Verschiebung – gibt es bald das Duell mit ProSieben und Sat.1?

Deutschland sucht den Superstar und The Voice sind die größten Musikshows im TV. Durch eine angebliche Verschiebung könnten RTL und ProSieben ein Mega-Duell ausfechten.

Deutschland sucht den Superstar und The Voice of Germany teilen Deutschland unter sich auf. Zwischen den Formaten von RTL und ProSieben/Sat. 1 müssen sich Musik-Fans dennoch nicht entscheiden, da DSDS bisher zu Jahresbeginn und The Voice im Herbst ausgestrahlt wurde.

Laut einem Bild -Bericht verschieben sich die Dreharbeiten zur 21. DSDS-Staffel. Die neuen Folgen sollen daher nicht im Januar, sondern erst im Herbst 2024 ausgestrahlt werden. RTL wildert also im angestammten Quotengebiet von The Voice.

Wie DWDL recherchiert hat, handelt es sich dabei allerdings nur um ein Gerücht, das gleichwohl nicht ganz unwahrscheinlich ist. "Bisher sind das nur Gerüchte", zitiert die Medienseite einen RTL-Sprecher und beobachtet: "Ein hartes Dementi sieht anders aus." Man beachte nur das vielsagende Wörtchen "bisher". Wie viel Wahrheit in der Meldung wirklich steckt, ist aber momentan schwer abzuschätzen.

