RTL setzt Stefan Raabs Show nach nur 3 Monaten endgültig ab – das ist der Grund

Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab ist nicht mal ein Jahr im TV zu sehen und schon ist wieder Schluss: Die Show fliegt endgültig aus dem Programm bei RTL.

Im vergangenen September kehrte Stefan Raab nach rund 10 Jahren Abstinenz ins TV-Geschäft zurück. Er feierte sein Comeback nicht nur mit einem fulminanten Event samt Boxkampf gegen Regina Halmich. Raab kündigte mit Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab auch seine erste neue Show an. Doch nach nicht mal einem Jahr Sendezeit wird die Sendung auch schon wieder eingestampft.

Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab: RTL zieht die Reißleine

Anfangs lief Du gewinnst hier nicht die Million exklusiv auf RTL+ und sorgte für einen enormen Abonnenten-Anstieg auf dem hauseigenen Streamingdienst. Nach wenigen Monaten schnappte sich Raab dann einen Sendeplatz zur Primetime: Seit Februar können Fans jeden Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL einschalten. Doch damit ist jetzt Schluss. Der Sender zieht die Reißleine und setzt Raabs Sendung nach nicht mal einem Jahr Bestehen ab.

Gegenüber DWDL verriet Inga Leschek (Chief Content Officer bei RTL Deutschland), dass die Einschaltquoten nicht mehr zufriedenstellend waren:

Die jetzige Form - ein Mix aus Quiz, Game-Show, Stand-up und Comedy - überzeugt unser Publikum im linearen TV nicht ausreichend. Darüber hinaus hatten Hybrid-Shows es schon immer schwer.

Das sei den Verantwortlichen natürlich nicht erst kürzlich aufgefallen, jedoch habe man die "Glaubenssätze nochmal auf die Probe stellen" wollen. Als Streamingshow habe man die Rekordquote in viele RTL+-Abos umwandeln können. Mit den Quoten der wöchentlichen TV-Ausstrahlung seien sie aber nicht mehr zufrieden. "Das kann man klar sagen – und, dass wir mit dieser Show viel für RTL und RTL+ gelernt haben."

So geht es bis dahin mit Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab weiter

Mitte Juni war schon lange eine Sommerpause der Sendung geplant. Nach dieser Auszeit wird Raab in dieser Form nicht zurückkommen, sondern mit einer veränderten wöchentlichen Show, unter neuem Namen, die Comedy und Gameshow trennen wird.

Doch wie geht es bis Juni weiter? "Bis zur schon lange geplanten Sommerpause Mitte Juni werden wir das Format erst einmal eventisieren", erklärte Leschek. Das bedeutet, die nächsten Episoden stehen unter einem bestimmten Motto. In der vergangenen Woche stand die Show ganz unter dem Thema Papst-Wahl. Am 14. Mai gibt es eine Spezialfolge zum ESC live aus Basel. Die kommende Woche wird eventuell den Aufstieg des 1. FC Köln in die 1. Bundesliga thematisieren. Die Verantwortlichen wollen die letzten Folgen zum Ausprobieren und Dazulernen nutzen.