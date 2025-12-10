RTL überrascht mit Denn sie wissen nicht, was passiert-Ankündigung: Fünf (!) Promis sind die neuen Nachfolger

Eigentlich waren Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger das Gesicht von Denn sie wissen nicht, was passiert, doch alle drei verkündeten ihren Abschied aus der Show. Jetzt steht ihre Nachfolge fest.

Am Samstag, den 6. Dezember, verabschiedete sich Thomas Gottschalk bei Denn sie wissen nicht, was passiert endgültig aus dem deutschen Fernsehen. Da Barbara Schöneberger und Günther Jauch die RTL-Show nicht ohne ihn weiterführen werden, wurden ihre Nachfolger gesucht. Der Sender bestätigt nun, wer in die Fußstapfen des Trios treten wird.



Ikonisches TV-Trio verabschiedet sich von RTL-Show

Denn sie wissen nicht, was passiert startete 2018 als Nachfolger der RTL-Show Die 2 – Gottschalk & Jauch gegen alle. Dabei gesellte sich zu den zwei Promis der namensgebenden Show noch Barbara Schöneberger hinzu, wodurch das Format geboren wurde, das sie bis vor kurzem beibehalten haben.



Nach dem Abschied des ikonischen Trios müssen natürlich Nachfolger gefunden werden, denn RTL bestätigt, die Show erhalten zu wollen. Inzwischen stehen die Promis fest, die das Format weiterführen sollen, und RTL sorgt gleich mit einer Überraschung: Statt eines Trios werden gleich fünf Promis teilnehmen.



Weitere TV-News:

Denn sie wissen nicht, was passiert: Diese Promis übernehmen Moderation

Zum einen soll das Promi-Paar Giovanni Zarrella und Jana Ina mit dabei sein. Zarrella war in den letzten Jahren vermehrt zu Gast in der Show. Auch Michelle Hunziker gesellt sich als Moderationslegende zur Auswahl von Denn sie wissen nicht, was passiert. Man könnte meinen, das Trio sei perfekt, doch tatsächlich überrascht RTL mit dem Zauberer-Duo Die Ehrlich Brothers, die in Zukunft ein fester Bestandteil der Show werden sollen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer die fünf neuen Moderator:innen in ihrer neuen Rolle sehen will, kann am Samstag, den 13. Dezember um 20:15 Uhr bei RTL einschalten.



So funktioniert Denn sie wissen nicht, was passiert

Bei Denn sie wissen nicht, was passiert muss aus den drei Promis (jetzt fünf) eine Person ausgewählt werden, die die Show moderieren wird. Die verbliebenen Personen treten entweder gegeneinander an oder als Team gegen eine Auswahl an Gästen. Wie der Showname verrät, wissen sie selbst nicht, in welcher Form das passiert.

