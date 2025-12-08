Nach TV-Aus: Thomas Gottschalk kündigt auf Instagram mögliches Comeback an

Am Samstag verabschiedete sich Thomas Gottschalk bei RTL endgültig aus dem deutschen Fernsehen. Auf Instagram bedankt sich der Moderator – und teasert sogar ein mögliches Comeback an.

Anfang des Monats verkündete Moderator Thomas Gottschalk, dass er an einer seltenen Krebserkrankung leidet und erklärte damit seine verwirrenden Auftritte in den letzten Wochen (z.B. der Bambi-Verleihung). Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, am Samstag noch ein letztes Mal im TV aufzutreten. Auf Instagram macht er seinen Fans jedoch Hoffnung auf mehr Gottschalk in Zukunft.

Bei RTL-Show verabschiedete sich Gottschalk endgültig aus dem Fernsehen

Am Samstag, den 6. Dezember verabschiedete Gottschalk sich bei Denn sie wissen nicht, was passiert endgültig aus dem deutschen Fernsehen. Günther Jauch und Barbara Schöneberger traten auch das letzte Mal in der RTL-Show auf, die am kommenden Samstag mit neuer Besetzung laufen wird.



Gottschalk selbst verabschiedete sich nach der Hälfte der Show schon aus dem Fernsehen unter tosendem Applaus. Das TV-Aus des Moderators verfolgten nach DWDL satte 2,42 Millionen Menschen vor ihren Fernsehgeräten.



Weitere TV-News:

Gottschalk teasert auf Instagram mögliches Comeback an

Auf Instagram bedankte sich Gottschalk für die ganzen Glückwünsche, vor allem zu seiner Gesundheit. Er selbst will sich die nächsten sechs Monate erstmal komplett zurückziehen. "Ich weiß, dass ihr das versteht und richtig findet", so der Moderator.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch darüber hinaus macht Gottschalk seinen Fans noch Hoffnung: "Ich mach den Laden hier aber nicht ganz dicht." Dabei zitiert er aus James Camerons Terminator: "I'll be back!" (zu Deutsch: "Ich komme wieder"). Ob er damit nur seine Aktivität auf Instagram meint oder sogar noch ein TV-Comeback in Aussicht stellt, konkretisiert er erstmal nicht. Nun wird er sich wohl erstmal vollends um seine Genesung kümmern.



Fans wünschen Gottschalk gute Besserung

Unter dem Instagram-Post sammelten sich auch weiterhin Glückwünsche zur Genesung und Danksagungen für all die Zeit. "Danke für all die schönen Jahre, Thomas! Wir werden dich vermissen! Aber vor allem wünschen wir dir Gesundheit", so schreibt eine Instagram-Nutzerin unter dem Post.