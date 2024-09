RTL+ war nie besser, doch es gibt immer noch ein großes Problem – das Dschungelcamp ist das neuste Beispiel

RTL+ ist beliebter denn je, doch der Online-Streamingdienst steht in der Kritik. Was die Fans so stört, erfahrt ihr hier.

Wer gerne Reality-TV schaut, kommt an diesem Streamingdienst kaum vorbei: RTL+. Die hauseigene RTL-Mediathek hat allerlei TV-Shows im Angebot - viele davon sind gewollt trashy. Seit Jahren steckt das lineare TV in einer Krise, während Streaming immer weiter ansteigt. Dieser Trend lässt sich auch bei RTL+ beobachten. Wie DWDL berichtet, hat der Streamer jüngst einen beeindruckenden Meilenstein erreicht: 5,6 Millionen zahlende Kundinnen und Kunden. So viel wie nie zuvor. Doch trotz Erfolgskurs wächst die Kritik immer weiter: Die Fans zeigen sich zunehmend unzufrieden. Wir klären auf.

Fluch und Segen: TV und Streaming entfernen sich immer mehr

Das lineare Fernsehen hat einen riesigen Nachteil: Jeder TV-Sender ist durch den streng getakteten Sendeplan limitiert. Pro Tag können also nur 24 Stunden an Inhalten gesendet werden. Erstmal mehr als genug, könnte man meinen - doch in Wahrheit stellt das Programm immer nur einen Kompromiss verschiedener Geschmäcker dar: Wer RTL im TV einschaltet, muss damit leben, dass pro Tag für viele Stunden Shows gesendet werden, die nicht den eigenen Vorlieben entsprechen. Du magst keine Quiz-Shows? Pech gehabt - Jauch läuft trotzdem.

Beim Streaming kann das nicht passieren - alle bekommen genau das zu sehen, was sie aussuchen. Der positive Nebeneffekt: RTL+ kann viel mehr verschiedene Shows und Formate anbieten, denn diese müssen nicht mehr um den stark begrenzten Sendeplatz im TV kämpfen. Doch darin liegt auch eine Gefahr: Streaming-Angebot und TV-Angebot entfernen sich immer weiter voneinander. So ist es nun schon häufiger vorgekommen, dass Shows mit dürftigen TV-Quoten kurzerhand auf den Streamingdienst RTL+ verbannt werden. Dass beispielsweise die aktuelle Staffel Die Bachelorette nicht mehr im TV zu sehen ist, hat viele alteingesessene Fans verärgert. Wer nicht übers Internet zuschauen kann oder will, geht leer aus. Klar, durch den Streamingdienst wird vielleicht so manch eine Show vor dem endgültigen Aus bewahrt - doch ob die Rettung in Form eines kostenpflichtigen Abos kommen sollte, ist mehr als fraglich.

Künstliche Spaltung in zwei Lager: Fans sind sauer auf RTL+

Vor kurzem ging die erste Staffel des All-Stars-Dschungelcamps zu Ende - wie RTL berichtet, ein voller Erfolg im TV und im Netz. Doch eine Sache stieß den Fans äußerst negativ auf: RTL entschied sich für eine kontroverse Veröffentlichungsstrategie. Auf ihrem Abo-Dienst gab es die aktuelle Folge bereits einen Tag früher zu sehen; das TV-Publikum musste 24 Stunden warten. Das macht der Dienst inzwischen bei vielen Shows so.

An sich erstmal nicht schlimm - doch in Zeiten des Internets bedeutet das vor allem eins: Spoiler im Überfluss. So beklagten sich viele TV-Zusehenden online darüber, dass sie durch die verfrühte Streaming-Ausstrahlung auch unfreiwillig die Berichterstattung mitbekommen hätten. Wenn die liebste Klatsch-Seite längst zahlreiche Artikel über den nächsten Rauswurf gepostet hat, dann bleibt nicht mehr viel von Spaß und Überraschung übrig. Selbst das große Dschungelcamp-Finale war dadurch kein Medien-Spektakel mehr. Die erste Welle freute sich einen Tag früher über Georgina Fleurs Sieg - als die Folge dann im TV lief, wusste jeder schon Bescheid. Spannung sieht anders aus. Das sehen auch die Fans so. Eine wütende Instagram-Userin schießt gegen die Betreiber:

Mich nervt, dass alles schon vorher auf RTL+ läuft, nicht dass ich es schon sehen will, aber jeder spoilert und man kann es sich fast sparen, es im TV zu gucken...

Eine aufgebrachte Nutzerin legt in den Kommentaren offen, dass sie das Geld für den Streamingdienst einfach nicht aufbringen könne:

Gibt's auch etwas, was einfach nur auf RTL läuft??? Nicht jeder kann sich RTL plus leisten. Auch wenn viele sagen, es sind nur 5 oder 10 €. Wir haben die z.B. nicht übrig.

Es bleibt abzuwarten, wie RTL die zwei Lager wieder vereinen möchte.