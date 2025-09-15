RTL Zwei baut sein Programm um: Diese Kultshow fliegt aus dem Programm

Genial daneben gehört zu einem der Pionierformate im deutschen Impro-Comedy-Bereich. Nun fliegt es vorerst aus dem RTL-ZWEI-Programm.

In den 2000er Jahren war Genial daneben eine Comedy-Instanz im deutschen Fernsehen und wurde schon mehrmals neu aufgelegt – zuletzt 2023 für RTL Zwei. Nun hat die Comedyshow nicht die erwartete Reichweite bekommen und der Sender greift zu drastischen Maßnahmen.



Zu schlechte Quoten: Genial daneben verliert Sendeplatz

Letzte Woche musste sich Genial daneben einem Negativrekord auf RTL Zwei stellen. Die Show erreichte in ihrer Zielgruppe (14- bis 49-Jährige) nur 2,9 Prozent des Marktanteils. Genial daneben lief zwar in den letzten Wochen nur als Wiederholung, doch für den Sender ist das trotzdem nicht ausreichend.



Auch die von Panagiota Petridou moderierte Show Dinge gibt’s…, die im Anschluss an Genial daneben lief, erzielte nicht die gewünschte Quote. Daher wird RTL ZWEI den Montagabend komplett umwerfen und die beiden Shows erst mal aus dem Programm entfernen, wie DWDL berichtet .



Genial Daneben fliegt: Was RTL Zwei stattdessen zeigt

Am Montag um 20:15 Uhr läuft vorerst eine alte Folge von Deutschland bei Nacht – schuften statt schlafen auf RTL Zwei. Ab 22:15 Uhr wird eine Wiederholung von Hartes Deutschland gezeigt.



Während Genial daneben sowieso nur als Wiederholung am Montagabend lief, sind für Dinge gibt's… noch neue Folgen gedreht worden. Wann diese Folgen ausgestrahlt werden, gab RTL Zwei noch nicht bekannt.

