Rückschlag für Fans von The Good Doctor: Erfolgsserie endet nach 7 Staffeln und für Spin-off sieht es düster aus

Jahrelang sorgte die Krankenhausserie The Good Doctor für stabile Quoten bei dem US-amerikanischen Sender ABC. Jetzt steht das Ende des Freddie Highmore-Hits fest.

Als The Good Doctor 2017 seine Premiere feierte, wirkte die Serie auf den ersten Blick wie eine von vielen Krankenhausserien, die seit Jahrzehnten das TV-Programm dominieren. Schlussendlich konnte die dramatische Erzählung rund um den autistischen Arzt Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore) die Herzen der Zuschauer:innen gewinnen.

Schon die Quoten des Serienauftakts signalisierten unmissverständlich, dass ABC, die Heimat des Serienüberfliegers Grey's Anatomy, eine weitere Krankenhausserie erfolgreich an den Start gebracht hat. Nach sechs Staffeln kündigt sich nun jedoch das Ende von Dr. Murphys Geschichte an. Im Februar startet die 7. und letzte Staffel.

The Good Doctor endet mit Staffel 7: Freddie Highmore verlässt das San Jose St. Bonaventure Krankenhaus

Wie der Hollywood Reporter berichtet, ist The Good Doctor bereits die zweite langlebige Serie, von der sich ABC dieses Jahr trennt. Auch Seattle Firefighters, ein Spin-off von Grey's Anatomy, endet 2024 nach sieben Staffeln. Es sieht ganz so aus, als räumt der US-Sender sein Programm auf, um Platz für Neues zu schaffen.

The Good Doctor-Star Freddie Highmore verabschiedet sich mit emotionalen Worten von der Rolle, die seine Karriere in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt hat. Der Hollywood Reporter zitiert den Schauspieler wie folgt:

Dr. Shaun Murphy zu spielen war ein großes Privileg und eine der bemerkenswertesten und lohnendsten Erfahrungen meines Lebens. [...] Mit Liebe aus Vancouver ... Tequila, sofort!

Bereits im Zuge der 6. Staffel wurde der Versuch unternommen, The Good Doctor als Marke am Leben zu erhalten. Geplant war eine Spin-off-Serie namens The Good Lawyer, die aus einem Backdoor-Pilot entstehen sollte, das bedeutet, sie wurde in einer regulären Folge der Hauptserie vorbereitet. Nach dem Hollywood-Doppelstreik 2023 hat sich ABC jedoch gegen eine Bestellung des Ablegers entschieden.

Wann startet The Good Doctor Staffel 7?

Bis wir ein letztes Mal durch die Türen des San Jose St. Bonaventure Krankenhauses gehen, wird noch ein bisschen Zeit ins Land ziehen. Die 7. Staffel von The Good Doctor startet am 20. Februar 2024 in den USA auf ABC. Bis die Episoden nach Deutschland kommen, könnte es noch ein bisschen länger dauern.

Aktuell könnt ihr die ersten sechs Staffeln von The Good Doctor bei RTL+ streamen. WOW und Disney+ bieten derweil die ersten fünf Staffeln im Streaming-Abo an. Darüber hinaus gibt es die Option, alle bisher erschienen Folgen bei Amazon, Apple, Maxdome, MagentaTV und Microsoft mit diversen Kauf- und Leihoptionen zu streamen.

