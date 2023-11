Rückschlag für teuerste Netflix-Serie: Selbst Dianas Geist kann The Crown nicht vor einer Enttäuschung bewahren

The Crown Staffel 6 bleibt bei Netflix weit hinter den Erwartungen zurück? Wie schlimm ist der Flop wirklich? Und ist der Umgang mit dem Tod von Princess Diana schuld?

Vielen ist es nicht bewusst, aber: Mit The Crown endet dieses Jahr das größte Netflix-Projekt, seit der Streaming-Dienst vor etwa 10 Jahren mit der Produktion eigener Inhalte begann. Die Serie erzählt über 6. Staffeln die Geschichte des britischen Königshauses nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das Unterfangen ließ sich Netflix laut Forbes im Schnitt 100 Millionen Dollar pro Staffel kosten. Insgesamt wird die Serie mindestens 600 Millionen Dollar verschlingen, was sie zur bisher teuersten Serie des Streaming-Dienstes macht.

Entsprechend hohe Erwartungen knüpfen die Verantwortlichen an The Crown – zurecht. Die Zugriffszahlen waren in der Vergangenheit herausragend. Das Interesse an Staffel 6 jedoch schwächelt. Warum?

Wie schwer ist The Crown Staffel 6 wirklich gefloppt?

Die 5. Staffel The Crown stürmte letztes Jahr die Netflix-Top 10s der Welt mit überragenden Zahlen: 107 Millionen Stunden wurden von der Serie während der ersten Woche geschaut, gab der Streaming-Dienst bekannt . Auch Staffel 6 steht in vielen Ländern auf Platz 1 der Serien-Charts. Allerdings kommen die neuen Folgen nur auf 37 Millionen geschaute Stunden . Der Einbruch wirkt auf den ersten Blick katastrophal. Er lässt sich aber teilweise erklären: Denn Netflix veröffentlichte lediglich vier Folgen der 6. Staffel. Die übrigen sechs Episoden folgen im Dezember. Natürlich schrumpft dadurch die totale, geschaute Stundenanzahl.

Netflix The Crown: Charles und Diana

Aber selbst mit diesem "Nachteil" ist die Tendenz insgesamt deutlich rückläufig. Und zu erwarten war eigentlich eine gegenteilige Entwicklung, denn Staffel 6 behandelt das tragischste Ereignis in der jüngeren Geschichte der Royals. Der Tod von Princess Diana erschütterte das Königshaus und die Welt. Warum lockt die Geschichte nicht mehr Menschen an?

Die Kritiken für The Crown Staffel 6 sind schwach und das liegt vor allem am Umgang mit Diana

Eine mögliche Antwort: Seit Staffel 5 werden die Kritiken für die Royals-Serie deutlich schlechter: Beim Aggregator Meta Critic etwa sank der Schnitt von 86 (Staffel 4) auf 65 Punkte (Staffel 5). Staffel 6 brach noch weiter ein auf 61 Punkte, womit die Season 20 Punkte unter dem bisherigen Tiefstwert liegt: 81 Punkte für Staffel 1.

Der Guardian verreißt die neuen Folgen und kritisiert dabei ausgerechnet den Umgang mit Diana, die in der Serie nach ihrem Tod als Geist zurückkehrt. Der Text sieht die Entscheidung beispielhaft für ein "Drehbuch, das kaum noch Anspruch auf Handwerk, geschweige denn auf Kunst, hat". Auch große Magazine wie Vogue , Slate und Vulture bewerten "Ghost Diana" als groben kreativen Fehltritt. Diana-Darstellerin Elizabeth Debicki sieht das übrigens ganz anders.

Ob The Crown Staffel 6 sich tatsächlich als größerer Flop für Netflix herausstellt, werden wir erst mit dem Start der restlichen Folgen feststellen können. Ab dem 14. Dezember 2023 sind die 6 finalen Folgen der Serie auf der Plattform verfügbar.