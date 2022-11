Geniale The Crown-Besetzung im Vergleich: Alle Stars, die Elizabeth, Diana, Charles und Co. gespielt haben

In der 5. Staffel von Netflix' The Crown haben die viele Figuren schon mehrfach die Schauspieler:innen gewechselt. Mit uns behaltet ihr die Übersicht über die Besetzung.

Netflix veröffentlichte diese Woche die 5. Staffel von The Crown. Die Serie, die das Leben der englischen Royals beleuchtet, musste dabei mit Alterssprüngen über fünf Jahrzehnte notwendigerweise ihre Stars immer wieder austauschen. Hier erhaltet ihr den Überblick, wer in Staffel 1-5 wen gespielt hat und noch weiter spielen wird. Wir bieten euch außerdem die bildliche Gegenüberstellung der wechselnden Stars, die in die Rollen von Elizabeth, Diana, Charles, Philip und Co. schlüpften.



The Crown-Besetzung: Die Schauspielerinnen von Königin Elizabeth II.

© Netflix Elizabeth II in The Crown: Verity Russell, Claire Foy, Olivia Colman, Imelda Staunton

Elisabeth II. war von Staffel 1 an die zentrale Figur in The Crown. Ihre Herrschaft wird in der Netflix-Serie nachgezeichnet und so durften wir ihren Weg vom jungen Mädchen, über die frische Königin bis zur gestandenen Queen verfolgen. (Die Staffelangaben beziehen sich im Folgenden auf ihre Hauptauftritte, wobei manche Stars wie Claire Foy in Rückblenden auch in späteren Staffeln nochmal vorbeischauen.)

The Crown-Besetzung: Die Schauspieler von Prinz Philip

© Netflix Prinz Philip in The Crown: Matt Smith, Tobias Menzies &

Prinz Philip Mountbatton, der Duke of Edinburgh führt über 5 Staffeln The Crown hinweg eine bewegte Ehe mit Queen Elizabeth. Der Prinzgemahl und Vater von Prinz Charles ist einer der längsten royalen Wegbegleiter und wurde entsprechen von großen Stars verkörpert. (Neben den hier angegebenen Hauptdarstellern spielt Finn Elliot ihn außerdem in Kindheits-Rückblicken in Staffel 2 & 3.)

Philip in Staffel 1-2: Matt Smith



Philip in Staffel 3-4: Tobias Menzies

Philip in Staffel 5-6: Jonathan Pryce

The Crown-Besetzung: Die Schauspielerinnen von Prinzessin Margaret

© Netflix Prinzessin Margaret in The Crown: Beau Gadsdon, Vanessa Kirby, Helena Bonham Carter & Lesley Manvill

Als Elizabeths jüngere Schwester Prinzessin Margaret ist im englischen Königshaus eine Ikone mit eigenem Kopf und tat sich über die Jahrzehnte hinweg als schillernde Persönlichkeit hervor.

The Crown-Besetzung: Die Schauspieler von Prinz Charles

© Netflix Prinz Charles in The Crown: Billy Jenkins, Julian Baring, Josh O'Connor & Dominic West

Elizabeths Sohn und Thronfolger, Prinz Charles, kommt in Staffel 1 von Netflix' The Crown zur Welt. Wir sehen ihn über 5 Staffeln vom Jungen zum Mann heranwachsen, der anfangs mit seiner Rolle hadert und später Diana Spencer ehelicht, obwohl er sich mehr zur verheirateten Camilla Parker Bowles hingezogen fühlt.

The Crown-Besetzung: Die Schauspielerinnen von Prinzessin Diana

© Netflix Prinzessin Diana in The Crown: Emma Corrin & Elizabeth Debicki

Diana Spencer, Princess of Wales und Mutter von Harry und William, wird in Staffel 4 von The Crown zu Prinz Charles' Ehefrau, doch die Verbindung steht von Anfang an bis zu ihrem tragischen Tod in Staffel 5 unter keinem guten Stern.

Diana in Staffel 4: Emma Corrin



Diana in Staffel 5: Elizabeth Debicki

The Crown-Besetzung: Die Schauspielerinnen von Queen Mum

© Netflix Queen Mum in The Crown: Victoria Hamilton, Marion Bailey & Marcia Warren

Elizabeth Bowes-Lyon, also die Mutter von Elizabeth II. und Frau von König George VI., ist in The Crown immer wieder im Familiengeschehen präsent. Die Königinwitwe "Queen Elizabeth The Queen Mother" ist im Volksmund auch als Queen Mum bekannt.



Queen Mum in Staffel 1-2: Victoria Hamilton

Queen Mum in Staffel 3-4: Marion Bailey

Queen Mum in Staffel 5: Marcia Warren

The Crown-Besetzung: Die Schauspielerinnen von Prinzessin Anne

© Netflix Prinzessin Anne in The Crown: Lyla Barrett-Rye, Erin Doherty & Claudia Harrison

Anne, Princess Royal ist das zweite Kind von Königin Elizabeth II. Als jüngere Schwester von Prinz Charles und war sie vor der Geburt seiner Söhne (ihrer Neffen) eine Zeit lang die zweite in der Thronfolge.



Anne in Staffel 2: Lyla Barrett-Rye

Anne in Staffel 3-4: Erin Doherty

Anne in Staffel 5: Claudia Harrison

Weitere immer wieder ausgetauschte Rollen samt Stars in Netflix' The Crown

Darüber hinaus treten in den Nebenrollen von The Crown weitere Darsteller:innen in der Netflix-Serie auf, die über die Jahre der Serien-Erzählung hinweg wiederholt neue Gesichter erhalten:

Prinz Andrew in The Crown: Elizabeths II. drittes Kind und Charles' Bruder

Prinz Edward in The Crown: Elizabeths II. viertes Kind und Charles' Bruder

Camilla Parker Bowles in The Crown: Charles' Freundin und spätere 2. Gemahlin

in Staffel 3-4: Emerald Fennell



in Staffel 5: Olivia Williams

Andrew Parker Bowles in The Crown: Camillas Ehemann

in Staffel 3-4: Andrew Buchan

in Staffel 5: Daniel Flynn

© Netflix The Crown-Besetzung: Harry und William (Will Powell & Senan West) in Staffel 5

Prinz William in The Crown: Charles' und Dianas 1. Sohn

in Staffel 4a: Elliott Hughes & Jasper Hughes



in Staffel 4b: Lucas Barber-Grant



in Staffel 5a: Timothée Sambor

in Staffel 5b-6: Senan West

Prinz Harry in The Crown: Charles' und Dianas 2. Sohn

in Staffel 4: Arran Tinker



in Staffel 5a: Teddy Hawley

in Staffel 5b: Will Powell

Königin Mary in The Crown: Elizabeths II Großmutter, Witwe von König George V.

in Staffel 1: Eileen Atkins

in Staffel 5: Candida Benson

Peter Townsend in The Crown: Prinzessin Margarets Liebhaber

in Staffel 1: Ben Miles

in Staffel 5: Timothy Dalton

Die gewechselten Darsteller:innen früheren The Crown-Staffeln

Wer noch weiter zurückblicken will, kann außerdem in den vorangegangen Staffeln von Netflix' The Crown Figuren entdecken, die so lange dabei waren, dass ihre Darsteller:innen wechselten.

© Netflix The Crown: Lord Moundbatten (Charles Dance)

Lord Louis Mountbatten in The Crown: Prinz Philips einflussreicher Onkel

in Staffel 1-2: Greg Wise

in Staffel 3-4: Charles Dance

Edward VIII. in The Crown: Elizabeths abgedankter Onkel, älter Bruder von George VI.

in Staffel 1-2: Alex Jennings

in Staffel 3: Derek Jacobi

Wallis Simpson in The Crown: Ehefrau von Edward VIII.

in Staffel 1-2: Lia Williams

in Staffel 3: Geraldine Chaplin

Prinzessin Alice in The Crown: Elizabeths II. Tante, Schwester von George VI

in Staffel 2: Sophie Stone

in Staffel 3: Jane Lapotaire

Martin Charteris in The Crown: Elizabeths Privatsekretär 1972-77

in Staffel 1-2: Harry Hadden-Paton

in Staffel 3-4: Charles Edwards



Michael Adeane in The Crown: Elizabeths Privatsekretär 1954-72

in Staffel 1-2: Will Keen



in Staffel 3: David Rintoul

