Sabrina auf Netflix: Für Staffel 3 fährt die Hexe singend zur Hölle

Bereits diesen Monat geht die okkulte Teen-Horrorserie Chilling Adventures of Sabrina auf Netflix weiter. Den höllisch-musikalischen Trailer zur 3. Staffel könnt ihr hier sehen.

Der Fright Club ist zurück! Bereits am 24. Januar startet die 3. Staffel von Chilling Adventures of Sabrina auf Netflix und lässt Sabrina Spellman und ihre Freunde in 8 neuen Folgen zur Hölle fahren. Anstatt eines gewöhnlichen Trailers zur neuen Staffel hat sich Netflix für Staffel 3 etwas ganz besonderes einfallen lassen: ein höllisch heißes Musikvideo.

Den musikalischen Trailer zu CAOS Teil 3 könnt ihr euch oben im Player und weiter untern im Artikel anschauen.

Die 3. Staffel von Sabrina bringt uns in die Hölle

Auch wenn der Trailer zur 3. Staffel nicht allzu viel neues Material zeigt, bringt der von Kiernan Shipka gesungene Song "Straight to Hell" den bevorstehenden Plot passen auf den Punkt. Denn in der neuen Staffel wollen Sabrina und ihr Fright Club den in der Hölle gefangenen Nicholas Scratch (Gavin Leatherwood) befreien.

In der Hölle gibt es nicht nur ein Wiedersehen mit Fürstin Lillith (Michelle Gomez). Der junge und attraktive Höllenprinz Caliban (Neuzugang Sam Corlett) will in Staffel 3 den Thron besteigen und zum Herrscher der magischen Welt aufsteigen. Nur Sabrina kann ihn als rechtmäßige Thronerbin und Tochter von Lucifer Morningstar aufhalten.

In Greendale soll unterdessen auch noch ein heidnischer Kult für Aufregung sorgen und die Mitglieder der Kirche der Nacht bedrohen.

Die Zukunft von CAOS auf Netflix ist gesichert

Sabrina-Fans müssen sich keine Sorgen um Nachschub der düsteren Hexen-Abenteuer machen. Netflix verlängerte schon im Dezember 2018 Chilling Adventures of Sabrina um zwei weitere Staffeln, die unter den Titeln Teil 3 und Teil 4 veröffentlicht werden und zusammen 16 Episoden umfassen.

Chilling Adventures of Sabrina Teil 3 besteht aus insgesamt 8 Folgen. Die 3. Staffel startet am 24. Januar 2020 auf Netflix. Die Dreharbeiten zu CAOS Teil 4 werden noch bis Ende Februar andauern. Ein Start der nächsten 8 Folgen im Herbst 2020 ist damit sehr wahrscheinlich.

