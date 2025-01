“Sag niemals nie”: ZDF-Chef glaubt an Wetten, dass..?-Comeback – doch ohne Thomas Gottschalk

Thomas Gottschalk hat im vergangenen Jahr für einige Schlagzeilen gesorgt. Der ZDF-Intendant schließt für den großen TV-Entertainer eine weitere Tür.

Das letzte Jahr war für Thomas Gottschalk durchwachsen. Die TV-Legende brachte zwar sein Buch Ungefiltert auf den Markt, doch seine Promotion stieß auf viel Kritik – allen voran sein Spiegel-Interview. Auch sein gemeinsamer Podcast mit Mike Krüger wurde Ende letzten Jahres eingestellt. Nun äußerte sich der ZDF-Intendant zu Wort über die Zukunft Gottschalks bei der beliebtesten Show des Senders: Wetten, dass..?.



"Sag niemals nie": ZDF-Chef glaubt an Zukunft von Wetten, dass..?

ZDF-Intendant Norbert Himmler hat sich in einem Interview mit der Allgemeinen Zeitung zur Zukunft von Wetten, dass..? und einer möglichen Zusammenarbeit mit Thomas Gottschalk geäußert. Anfang des Jahres hatte das ZDF bekannt gegeben, dass es in diesem Jahr kein Wetten, dass..? geben wird. Himmler schließt aber nicht aus, dass die Show in Zukunft wiederkommt. So der Intendant:



Ich habe damals schon gesagt: Sag niemals nie. Und das gilt auch heute!

Nach der letzten Folge am 23. November 2023 sollte Wetten, dass..? vorläufig zu Ende gehen. Doch das will Himmler vorerst nicht ausschließen. "In dem Format steckt schon noch was drin", meint der ZDF-Direktor im Interview.

Wetten, dass..? ohne Gottschalk: ZDF-Intendant schließt erneute Zusammenarbeit aus

Die wichtigste Frage ist für Himmler aber noch offen: Wer soll Wetten, dass..? moderieren? "Thomas Gottschalk haben wir jetzt verabschiedet", meint der ZDF-Intendant und schließt damit ein Comeback des TV-Entertainers aus. Die beliebte Show könne aber auch ohne Gottschalk funktionieren.



"Es gibt nicht viele, die laut 'hier' schreien würden", sagt Himmler mit Blick auf Gottschalks mögliche Nachfolge. Aus Respekt vor dem Format werde man sich Zeit nehmen und in diesem Jahr nicht auf Wetten, dass..? setzen. Vor allem aus der Kritik an der Moderation von Markus Lanz hat Himmler viel gelernt. "Ich habe das beerdigt, weil es in einer schwierigen Phase war", sagt er im Interview.



Wetten, dass..? und Gottschalk: Eine legendäre TV-Geschichte

Thomas Gottschalk war die Galionsfigur von Wetten, dass..?. Er war zwar nicht der erste Moderator der Sendung, aber er prägte das Format mit seiner frechen Art. Abgesehen von einer kurzen Phase von 1992 bis 1993 moderierte Thomas Gottschalk seit 1987 ununterbrochen Wetten, dass..?.



2010 kam es dann zum schwerwiegenden Unfall von Samuel Koch, woraufhin Gottschalk ein Jahr später zurücktrat als TV-Moderator. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums kehrte Thomas Gottschalk jedoch 2021 zurück und moderierte bis 2023 einzelne Ausgaben. Ende 2023 verabschiedete sich Gottschalk jedoch endgültig von Wetten, dass..?.