Samsung OLED-TV günstig wie nie: Amazon senkt den Preis zum Prime Day auf ein neues Tief!

Dieser OLED-TV von Samsung verspricht euch tiefes Schwarz, reines Weiß sowie lebendige Farben und jetzt bekommt ihr ihn günstig wie noch nie zum Amazon Prime Day.

Bis zum 11. Juli läuft der große Amazon Prime Day mit zahlreichen Rabatten * auf tausende Artikel und im Rahmen dessen bekommt ihr auch einen der besten 4K-Fernseher von Samsung zum neuen Tiefstpreis. Den hervorragenden Samsung OLED S90D mit 55 Zoll gibt es bei Amazon jetzt um rund ein Viertel günstiger * im Vergleich zur Preisempfehlung. So günstig war er bisher nicht gelistet und auch nirgendwo sonst zu haben.

Top-Ausstattung: Das bietet der Samsung OLED S90D

scharfe 4K Ultra-HD-Auflösung mit besonders satten Farben, hohen Kontraste und echten Schwarzwerte dank OLED-Panel

dank OLED-Panel bis zu 144 Hertz Bildwiederholfrequenz für ein besonders flüssiges Bild

Unterstützung verschiedener Hochkontrastformate , darunter HDR, HDR10(+) und HLG

, darunter HDR, HDR10(+) und HLG ein integriertes 2.1-Sound-System mit 40 Watt und Unterstützung für Dolby Atmos sowie weitere Formate

mit 40 Watt und Unterstützung für Dolby Atmos sowie weitere Formate Samsungs Tizen-Betriebssystem mit vielen Smart-TV-Funktionen , darunter Streaming-Dienste und Apps, USB-Recording und Sprachassistenten

, darunter Streaming-Dienste und Apps, USB-Recording und Sprachassistenten wichtige Spiele-Features, u. a. mit HDMI 2.1, niedriger Latenz (ALLM), variabler Bildwiederholrate (VRR) und AMDs FreeSync weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon *

Rezensionen und Test: So gut ist der Samsung OLED S90D

Mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen kommt der Fernseher in den Amazon-Rezensionen ziemlich gut an und in der GameStar-Übersicht der besten 4K-Fernseher konnte sich der Samsung S90D sogar den Titel des besten Gaming-TVs ergattern. Der Samsung-TV soll eine unschlagbare Spiele-Performance liefern, doch seine Bildqualität mache ihn auch zur Empfehlung allgemein für TV-Nutzung.

Gelobt werden VRR nebst AMD FreeSync Premium-Zertifizierung mit bis zu 4K und 144 Hz, ALLM und die Gaming-HDR-Verbesserung HGiG. Ebenfalls hervorgehoben werden satte Farben, perfektes Schwarz und die beste HDR-Performance sowie die beste Pixel-Reaktionszeit bei niedriger Eingabeverzögerung. Gaming Hub und Game Bar sollen eine erleichterte Bedienung und Einstellungen für Spieler:innen ermöglichen. Einziger Kritikpunkt ist, das Samsungs QD-OLED-Technologie nur in der 65-Zoll-Variante verbaut sein soll. Außerdem fehlt beim HDR Dolby Vision.

Amazon Prime Day 2025: Rabatte ohne Ende

Sollte der Samsung-Fernseher nicht das Richtige für euch sein, gibt es anlässlich des Amazon Prime Day bis zum 11. Juli auch noch viele weitere TV-Modelle durch alle Preisklassen hinweg teils stark reduziert und teilweise sogar zu neuen Tiefstpreisen. Einen ersten Überblick geben wir euch hier .

Mit dabei sind zum Beispiel auch empfehlenswerte TV-Geräte von TCL, LG, Sony und Co. Aber auch darüber hinaus sind zahlreiche Artikel aus den verschiedensten Kategorien des Online-Händler reduziert, darunter auch Soundbars, Kopfhörer, Smartphones, LEGO und Brettspiele sowie vieles mehr.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung