Samsung QLED-Fernseher der neuesten Generation zum Tiefstpreis: Eine Sache macht ihn wirklich zu etwas Besonderem

Der Samsung QN90D ist ein genialer Allround-Fernseher mit Mini-LED, der in einer Sache sogar die OLED-Flaggschiffe der Konkurrenz schlägt. Bie Amazon gibt's den Ausnahme-TV jetzt so günstig wie nie.

Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen 4K-TV seid, der nicht nur in puncto Bildqualität glänzt, sondern auch in Sachen Ausstattung, Bedienung und Smart-Features keine Wünsche offenlässt, dann solltet ihr euch den Samsung QN90D genauer ansehen. Was ihn aber erst recht zum Geheimtipp macht, ist seine enorme Helligkeit und hohe Blickwinkelstabilität. So ist er für alle Alltagssituationen gewappnet. Bei Amazon gibt's ihn jetzt zum neuen Bestpreis.

Sollte euch 55 Zoll zu klein sein, bekommt ihr den Samsung-Fernseher auch mit 65-Zoll * und 75 Zoll * zu richtig starken Preisen.

Heller als alle OLEDs und in allem richtig gut: Der Samsung QN90D

Die gewaltige Spitzenhelligkeit macht den Samsung Neo QLED QN90D zu etwas ganz Besonderem. Im Computerbild-Test erreichte der 4K-TV 2.256 Nits und war zu diesem Zeitpunkt der hellste jemals getestete TV im Testlabor des Magazins (mittlerweile wurde er vom neuen Sony Bravia 9 * überholt, der allerdings viel mehr kostet).

Mit dieser wirklich beeindruckenden Helligkeit erstrahlen HDR-Inhalte in vollem Glanz und der Fernseher lässt sich auch prima tagsüber nutzen. Die hervorragende Entspiegelung trägt ihren Teil dazu bei, dass störende Reflexionen auf dem Display kaum noch eine Rolle spielen. Beeindruckend ist auch der weite Betrachtungswinkel, durch den das Bild selbst von der Seite noch richtig knackig aussieht.

Auch die Farbdarstellung, Schwarzwert und Kontrast sind auf einem so hohen Niveau, dass zu einem OLED-Fernseher kaum noch ein Unterschied besteht. Dank der Mini-LEDs ist eine präzise Steuerung der Helligkeit in verschiedenen Bereichen des Bildschirms möglich.

Auch beim Gaming und Smart-TV eine Wucht

Zocken kann auf dem Samsung QN90D richtig Spaß machen. Mit nur 11 Minisekunden ist der Input-Lag erfreulich niedrig. Auch sonst bekommt ihr die volle Ausstattung: Viermal HDMI 2.1 mit 120 Hz, VRR und ALLM.

Samsungs Tizen-Betriebssystem bietet euch Zugang zu allen gängigen Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und vielen mehr. Das intuitive Bedienkonzept ermöglicht es euch, schnell zwischen verschiedenen Inhalten zu wechseln und eure Lieblings-Apps nach Belieben anzuordnen.



Selbst beim TV-Klang gibt sich Samsung keine Blöße und liefert für einen modernen, ultraflachen Fernseher einen ordentlichen Sound ab. Die vier integrierten Lautsprecher mit (virtueller) Dolby Atmos-Unterstützung erzeugen einen ausgewogenen, klaren Klang und auch Sprache klingt erfreulich verständlich. Für mehr Raumklang und Wumms empfehlen wir aber trotzdem eine Soundbar.

