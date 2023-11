"Als Zombie-Version": Scarlett Johansson gibt überraschende Antwort auf die Frage, ob sie als Black Widow zurückkehrt

Marvel plant angeblich die Rückkehr von Scarlett Johanssons MCU-Liebling Black Widow. Die Schauspielerin könnte sich einen neuen Auftritt als Horror-Figur vorstellen.

Was ist nicht totzukriegen? Kakerlaken und MCU-Held:innen. Seit der Erfindung des Multiversums kann Marvel beliebig viele Fan-Lieblinge als Alternativversionen zurück ins Kino bringen. Gerüchten zufolge soll so auch die Black Widow-Rückkehr verlaufen. Darstellerin Scarlett Johansson will aber höchstens als Untote zurückkehren.

Black Widow als MCU-Zombie: Scarlett Johansson über angebliche Rückkehr

"[Mein Figuren-Tod in Avengers 4] war irgendwie das Ende, oder?", grübelt Johansson in der Today Show darüber nach, welche Pläne Marvel für einen neuen Black Widow-Auftritt haben könnte. "Kehre ich als Vampir zurück? Da bin ich dabei! Oder als Zombie."

Angeblich denkt Marvel tatsächlich über eine Rückkehr von Johansson und Robert Downey Jr. nach. Nach dem Misserfolg von Filmen wie Ant-Man and the Wasp: Quantumania würde die Idee nicht wundern. Aber wie ernst kann man das Gerücht nehmen?

Auf die Frage, ob Marvel sie für eine Rückkehr kontaktiert habe, antwortet Johansson nur ausweichend. Vielleicht wird sie nächste Woche einen Deal abschließen und 2027 in Black Widow 2 zu sehen sein, wer weiß. Oder vielleicht möchte sie ihre Figur ruhen lassen, Multiversum hin oder her.

Für episches Heimkino: Das ist einer der besten Ultrakurzdistanz-Beamer *

Podcast: Die 5 spannendsten Filme im November bei Netflix, Amazon und Co.

Noch keine Idee, welchen Film ihr heute Abend schauen sollt? Wir stellen euch die vielversprechendsten Streaming-Filme im November vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob bei Netflix, Apple TV+ oder Disney+: Unter den Eigenproduktionen der Streaming-Dienste finden sich diesen Monat spannende Neuheiten. Mit dabei sind romantische Science-Fiction und der neue Netflix-Thriller von David Fincher.