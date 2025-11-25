Scarlett Johansson soll ein 400-Millionen-Dollar-Grab retten – und ein Horror-Meister hilft auch noch dabei

Nach dem gescheiterten letzten Der Exorzist-Film wird Horror-Talent Mike Flanagan einen neuen Teil der legendären Reihe inszenieren. Jetzt soll niemand Geringeres als Scarlett Johansson darin mitspielen.

Seit 1973 existiert die legendäre Der Exorzist-Reihe. Vor allem der erste Teil von Regisseur William Friedkin gilt bis heute als Meisterwerk des Horror-Genres, das damals verängstigte Menschen massenweise aus den Kinosälen getrieben hat. Dieses Qualitätssiegel gilt aber nicht für die anschließend durchwachsene Reihe.

Zuletzt ist mit Der Exorzist: Bekenntnis ein Film aus dem Franchise erschienen, für das Blumhouse und Universal insgesamt rund 400 Millionen Dollar ausgegeben haben sollen. Dabei ging es nur um die Rechte an der Exorzist-Reihe. Der Streifen von 2023 war jedoch eine finanzielle Enttäuschung. Ein neuer Teil aus dem Horror-Universum ist aber schon angekündigt und jetzt soll Mega-Star Scarlett Johansson (Lost in Translation) den Ruf von Der Exorzist retten.

Scarlett Johansson soll in neuem Der Exorzist-Film von Mike Flanagan mitspielen

Wie letztes Jahr verkündet wurde, soll Spuk in Hill House-Schöpfer Mike Flanagan einen neuen Der Exorzist-Film für Blumhouse inszenieren. Inhaltliche Details zu dem Horror-Projekt sind noch komplett unter Verschluss. Es soll eine völlig neue Geschichte aus dem Universum werden und keine direkte Fortsetzung von Der Exorzist: Bekenntnis.

Schaut hier nochmal einen Trailer zu Der Exorzist: Bekenntnis:

Der Exorzist: Bekenntnis - Trailer 2 (Deutsch) HD

Wie Deadline jetzt offiziell berichtet, soll Hollywood-Star Scarlett Johansson schon offiziell als Star an Bord von Flanagans Exorzist-Film sein. Der Regisseur sagt dazu selbst:

Scarlett ist eine brillante Schauspielerin, deren fesselnde Darbietungen – von Genrefilmen bis hin zu Sommer-Blockbustern – stets geerdet und authentisch wirken, und ich freue mich riesig, dass sie bei diesem Exorzist-Film mitwirkt.

Der Exorzist: Bekenntnis spielte mit einem Budget von 30 Millionen Dollar zuletzt weltweit 130 Millionen an den Kinokassen ein. Das ist kein schlechtes Ergebnis, aber für eine gewaltige Marke mit so einem hohen Wert hatten sich alle Beteiligten noch viel mehr versprochen. Dazu kamen extrem negative Kritiken , die die Pläne einer neuen Exorzist-Trilogie erstmal auf Eis gelegt haben. Jetzt soll das Kult-Franchise wohl mit großem Horror-Talent hinter und vor allem maximaler Star-Power vor der Kamera gerettet werden.

Wann startet der neue Exorzist-Film im Kino?

Der neue Film aus dem Horror-Franchise hat aktuell keinen festen Kinostart. Wir rechnen mit einem Release irgendwann 2027. Falls ihr den ersten Teil mal wieder schauen wollt, dann könnt ihr Der Exorzist bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. In einem Streaming-Abo ist er derzeit nirgends verfügbar.