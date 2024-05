400-Millionen-Dollar-Grab: Horror-Meister soll gegen die Wand gefahrene Kult-Reihe retten

Nachdem Der Exorzist: Bekenntnis Fans und Presse entgeistert im Kino zurückließ, soll Horror-Meister Mike Flanagan die beliebte Horror-Reihe retten.

Im Oktober letzten Jahres startete mit Der Exorzist: Bekenntnis der sechste Vertreter des beliebten Horror-Franchise im Kino und ließ Fans und Presse weitgehend enttäuschend zurück. Nach einem mäßigen Einspielergebnis von rund 137 Millionen US-Dollar und weitgehend vernichtenden Kritiken verließ Regisseur David Gordon Green Anfang des Jahres das Franchise – und ließ das Schicksal der zwei weiteren geplanten Filme im Ungewissen.

Nun soll eine echte Genre-Koryphäe als Ersatz gefunden worden sein. Denn Mike Flanagan, der zuletzt mit Vertretern wie Spuk in Hill House oder The Fall Of The House Of Usher bei Netflix begeisterte, soll das Der Exorzist-Franchise für Blumhouse und Universal retten. Das geht aus einer neuen Meldung von Deadline hervor.

Nach Netflix-Horror-Meisterleistung: Mike Flanagan soll Der Exorzist-Sequel inszenieren

Blumhouse und Universal konnten die Rechte des beliebten Horror-Franchise 2021 für stattliche 400 Millionen US-Dollar von Morgan Creek erwerben. Aus dem Deal sollten drei Filme entstehen. Der Exorzist: Bekenntnis erreichte uns 2023 als Auftakt der Trilogie im Kino.

Wie Deadline berichtet, ist bisher unklar, ob Mike Flanagan nur den zweiten Teil oder auch den dritten Film der geplanten Trilogie inszenieren wird. Flanagans Beteiligung wurde von Blumhouse und Universal bisher noch nicht offiziell bestätigt.

Wann kommt der nächste Exorzist von Mike Flanagan ins Kino?

Der Exorzist: Bekenntnis schloss inhaltlich direkt an den Horror-Klassiker Der Exorzist von William Friedkin an, der 1973 das Horror-Franchise startete. The Exorcist: Deceiver, den Flanagan voraussichtlich inszeniert, soll wiederum an den Vorgänger Bekenntnis anschließen. Der Kinostart ist aktuell noch für den 17. April 2025 geplant.

