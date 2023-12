Schlechte Nachrichten für Mega-Netflix-Projekt: Serienkiller-Film mit Robert Pattinson, Amy Adams und Robert Downey Jr. ist tot

Nach Don't Look Up sollte Adam McKay für Netflix eine Thriller-Satire mit Robert Pattinson als Serienkiller drehen. Jetzt wurde verkündet, dass das Projekt wegen eines anderen Films abgesagt ist.

Mit der schrägen Netflix-Satire Don't Look Up hatte sich Anchorman-Regisseur Adam McKay zuletzt die Klimawandel-Thematik vorgeknöpft. Seitdem stand das nächste Netflix-Projekt des Filmemachers fest, für das McKay Robert Pattinson in einen Serienkiller verwandeln sollte. Jetzt ist bekannt, dass der satirische Netflix-Thriller Average Height, Average Build nicht kommen wird.

Mega-Netflix-Projekt über politischen Serienkiller ist abgesagt – das ist der Grund

Laut Deadline will McKay seinem thematischen Kurs treu bleiben und wieder einen Film über den Klimawandel drehen. Deshalb ist er vom Regieposten des Serienkiller-Films Average Height, Average Build zurückgetreten. Ein Ersatz soll gar nicht erst gesucht werden, wodurch das Projekt komplett eingestampft werden dürfte. Ein offizielles Netflix-Statement dazu gibt es noch nicht.

In der Story von Average Height, Average Build sollte Pattinson einen Serienkiller spielen, der eine Lobbyistin (Amy Adams) anheuert, um im politischen Tagesgeschehen mitzumischen. Dabei kommt ihm ein pensionierter Polizist (Robert Downey Jr.) immer dichter auf die Fersen.

McKays Don't Look Up könnt ihr jederzeit im Netflix-Abo streamen. Details zu seinem nächsten Klimawandel-Film sind noch nicht bekannt.

