Diese 12 Netflix-Filme versprechen Großes für 2024: Fantasy-Abenteuer, Sci-Fi-Epos und Charlize Therons Superhelden-Rückkehr sind Highlights

Wir stellen euch die 12 aufregendsten Netflix-Filme vor, die der Streaming-Dienst bereits für 2024 angekündigt hat. Von Fantasy über Science-Fiction, Thriller, Action und Komödien ist die Auswahl groß.

Nach den mehr als 200 neuen Netflix-Filmen 2023 sind auch für 2024 wieder viele vielversprechende Filme angekündigt. Verschafft euch jetzt schon einen Überblick zu den vielversprechendsten Projekten, die wir im neuen Jahr bei dem Streaming-Dienst erwarten dürfen.



Diese 12 spannenden Filme kommen 2024 zu Netflix

Egal ob Science-Fiction, Fantasy oder Action-Thriller: Wie üblich tummeln sich auch 2024 viele Stars in den Netflix-Original-Filmen. Als Regisseur ist Zack Snyder zurück und unter den Schauspielenden sind unter anderem Nicole Kidman, Adam Sandler, Eddie Murphy, Hugh Grant und Millie Bobby Brown vertreten.

Informiert euch auch im Vorschau-Podcast über Netflix-Highlights 2024

Im Podcast zur Netflix-Vorschau 2024 legten wir euch bereits 9 kommende Highlights im neuen Jahr ans Herz, drei davon Filme. Nun lassen wir die Serien einmal ganz außen vor und schauen auf 12 Netflix-Filme, die in den kommenden zwölf Monaten bei dem Streamer auf- und hoffentlich auch einschlagen werden. Wo die Startdaten bereits feststehen, haben wir sie dazugeschrieben, alle Filme ohne Datum haben im nächsten Jahr noch einen unbestimmten Veröffentlichungstermin.

1. Die Netflix-Filme 2024 beginnen mit einem Überlebenskampf im Schnee nach Flugzeug-Katastrophe

Direkt nach Jahresbeginn am 4. Januar 2024 startet Netflix mit einem Katastrophenfilm nach wahren Begebenheiten: In Die Schneegesellschaft zeichnet J.A. Bayona (The Impossible) den Flugzeugabsturz einer Rugby-Mannschaft über den Anden nach. In 4000 Meter Höhe müssen die Überlebenden 72 Tagen im Eis auf ihre Rettung warten.



2. Netflix stellt uns 2024 die personifizierte Dunkelheit vor

Mit kreativen Highlights wie Das Seeungeheuer und Die Mitchells gegen die Maschinen empfiehlt sich Netflix längst auch als Anlaufstelle für spannende Animationsfilme. Ab 2. Februar 2024 muss sich in Orion and the Dark ein Junge seinen Ängsten stellen. Und er fürchtet nichts mehr als die Dunkelheit. Trotzdem nimmt sein dunkler Besucher ihm mit auf ein nächtliches Abenteuer. Der Trailer zeigt spürbare Alles steht Kopf-Inspiration.

3. Auf Zack Synders Sci-Fi-Sequel zu Rebel Moon müsst ihr bei Netflix nicht lange warten

Wie das Aufbegehren eines rebellischen Mondes gegen das Imperium weitergeht, verrät uns Zeitlupen-Action-Meister Zack Snyder (300) schon am 19. April 2024, wenn sein Sequel Rebel Moon Teil 2: Die Narbenmacherin vier Monate nach Teil 1 zu Netflix kommt.

4. Ein verfilmter Science-Fiction-Roman bringt Adam Sandler 2024 zu Netflix zurück

Als Spaceman begibt sich Netflix-Dauergast Adam Sandler (Murder Mystery) auf eine Reise ins All. In der Verfilmung von Jaroslav Kalfars Roman Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt ist Jakub der erste tschechische Astronaut, der den Planeten verlassen darf. Die Einsamkeit da oben sorgt aber schnell dafür, dass er nicht weiß, ob die große Alien-Spinne an Bord real ist. Zumindest Carey Mulligan als weiterer Star existiert aber ganz sicher.



5. In Netflix' Fantasy-Film Damsel tritt Millie Bobby Brown 2024 gegen Drachen an

Was als märchenhafte Traumhochzeit mit einem Königssohn beginnt, nimmt für Millie Bobby Brown im Fantasy-Film Damsel schnell albtraumhafte Züge an. Denn sie soll in Wahrheit einem Drachen geopfert werden. Zum Glück ist die wehrhafte Lady aber keinesfalls die titelgebende Jungfrau in Nöten, sondern schlägt zurück. (Mit dem Sci-Fi-Projekt The Electric State hat der Stranger Things-Star übrigens 2024 noch einen Netflix-Film in petto.)

6. Netflix spendiert Tom Hardy einen knallharten Action-Thriller, um Verwüstung anzurichten

Havoc, also großen Schaden, soll Venom-Star Tom Hardy anrichten, wenn Netflix ihn in dem gleichnamigen Thriller 2024 entfesselt. Nach einem schiefgelaufenen Drogendeal soll der Ermittler einen Politiker-Sohn aus der Unterwelt befreien. Und wenn The Raid-Regisseur Gareth Evans das Ganze inszeniert, können wir uns dabei hoffentlich auf beinharte Action gefasst machen.

7. Netflix' Romantik-Komödie bringt ganz viele Stars als "Familie" zusammen

Netflix A Family Affair

A Family Affair deutet die titelgebende Familienangelegenheit zu einer echten Affäre um: Eine junge Frau (Joey King aus The Kissing Booth) arbeitet für einen Filmstar (Zac Efron). Doch als ihre Mutter (Nicole Kidman) unerwartet eine Liebesbeziehung zu ihrem Boss eingeht, wird das Leben in dieser Romantik-Komödie plötzlich sehr schnell sehr kompliziert für sie.



8. Ein deutscher Action-Wettlauf gegen die Zeit wartet als Netflix-Highlight 2024

Nur 60 Minuten bleiben dem Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Octavio (Emilio Sakraya), um es zum Geburtstag seiner Tochter zu schaffen. Andernfalls verliert er das Sorgerecht. Nur leider muss er auf dem Weg dahin in dem deutschen Netflix-Thriller von Oliver Kienle am 19. Januar 2024 auch erstmal – mit den Fäusten – sehr viele Hindernisse überwinden.

9. Netflix-Fortsetzung bringt Eddie Murphys Film-Franchise nach 30 Jahren Pause zurück

Netflix Beverly Hills Cop: Axel Foley

In drei Filmen spielte Eddie Murphy den Beverly Hills Cop zwischen 1984 und 1994. Jetzt spendiert Netflix dem Gesetzeshüter nach drei Jahrzehnten eine Fortsetzung. Beverly Hills Cop: Axel Foley plant auch 2024 das düstere Verbrechensnetz aus Polizei-Korruption und Verrat wieder mit viel Witz aufzumischen.

10. Bei Netflix wütet 2024 der Frühstückskampf

Nachdem Filme wie Air - Der große Wurf, BlackBerry - Klick einer Generation, Flamin' Hot oder Tetris im Jahr 2023 zeigten, dass man Firmengeschichte unterhaltsam aufarbeiten kann, legt Netflix 2023 mit der Jerry Seinfeld-Komödie Unfrosted nach. Darin werden Stars wie Melissa McCarthy, James Marsden und Hugh Grant 1963 in den Kampf der Marken-Rivalen Kellogg's und Post Consumer Brands verwickelt werden. Nichts geringere als das leckerste Frühstück der Welt steht auf dem Spiel.

11. Das Jahr 2024 bei Netflix bringt viel Fantasy ... und monströse Eltern

Netflix Spellbound

Familienunterhaltung verspricht 2024 außerdem Netflix' Animationsfilm Spellbound: Darin leiht der neue Hunger Games-Star Rachel Zegler einer Prinzessin ihre Stimme. Die Königstocher muss in bester Quest-Fantasy-Manier eine gefährliche Reise antreten, nachdem ein Zauber ihre Eltern in Ungeheuer verwandelt hat.

12. Netflix' Sci-Fi-Fortsetzung holt Charlize Theron zurück

Netflix The Old Guard kehrt 2024 zurück

Neben der Sci-Fi-Rückkehr von Rebel Moon 2 und Code 8 Part II 2024 hat Netflix noch ein weiteres Sequel in der Hinterhand: The Old Guard schickte Charlize Theron 2020 mit ein paar unsterblichen Söldnern in einen Superhelden-Action-Film. Doch das Team wurde verraten und jemand bewies, dass sie durchaus totzukriegen waren. The Old Guard 2 knüpft erneut an die Comic-Verfilmung an und erzählt die Geschichte nach vier Jahren weiter.

Beim Blick voraus zeigt Netflix sich mit Filmen, die jeden Geschmack bedienen: Mit Fantasy und Animation sowie Action und Komödien dürfte das Streaming-Film-Jahr 2024 bestimmt nicht langweilig werden.