Schlechte Nachrichten für Quiz-Fans: ARD streicht beliebte Show aus dem Programm

Jetzt heißt es stark bleiben, denn es gibt schlechte Nachrichten für alle Rate-Fans: Wie in den vergangenen Wochen setzt ARD erneut den Rotstift an und ändert das Programm.

Eigentlich sollte man seit der Europameisterschaft der Männer abgehärtet sein. Aufgrund der Übertragung änderten viele Sender für etliche Male ihr TV-Programm. Doch ein großes Sportereignis jagt das nächste. So startete noch während der EM auch die Tour de France und seit dem 24. Juli können begeisterte Sportfans die Olympischen Spiele im Fernsehen verfolgen. Und ihr ahnt schon, was das bedeutet: Richtig, andere Sendungen müssen für Handball, Turnen, Leichtathletik & Co. die Sendeplätze räumen.

Fans müssen auf Gefragt – Gejagt verzichten

Beim ARD ist es nicht das erste Mal, dass Gefragt – Gejagt für ein sportliches Großevent aus dem Programm geschmissen wird. Bereits zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am vergangenen Freitag fiel das beliebte Rate-Format ins Wasser. Und auch in dieser Woche setzt das Erste auf eine andere Sendung und gönnt nicht nur Moderator Alexander Bommes, sondern auch den Jägern der Quiz-Show eine Pause. Heute, 29. Juli, und auch am Mittwoch, den 31. Juli wird es keine neue Folge von Gefragt – Gejagt auf dem öffentlich-rechtlichen Sender geben. Stattdessen setzen die Verantwortlichen wieder einmal mehr auf Olympia.

So müsst ihr nicht auf den Quiz-Spaß verzichten

Da die Olympischen Spiele gerade erst angefangen haben, ist es nicht auszuschließen, dass es bis zum Ende des Wettbewerbs immer wieder zu Programmänderungen kommen wird. Wer aber auf keinen Fall so lange auf Bommes & Co. verzichten möchte, kann sich in der ARD-Mediathek alte Folgen von Gefragt – Gejagt kostenlos anschauen. Sobald alles wieder in geregelten Bahnen läuft und das Erste wieder zum gewohnten TV-Programm wechselt, dürfen sich die Zuschauer wieder montags bis freitags um 18 Uhr auf neue Folgen zum Miträtseln freuen.