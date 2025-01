"Schlechtes Casting": Bill Kaulitz lästert über neue Dschungelcamp-Staffel – dann macht er RTL ein überraschendes Angebot

Das Dschungelcamp steht in den Startlöchern. Zwei deutsche Megastars können mit dem Cast der neuen Staffel aber überhaupt nichts anfangen: Bill und Tom Kaulitz. In ihrem Podcast stänkern sie gehörig gegen RTL.

Bill und Tom Kaulitz sind extrem berühmt. Seit Tokio Hotel mit dem Ohrwurm Durch den Monsoon (2005) die Charts eroberten, sind die Zwillinge aus den Medien nicht mehr wegzudenken. Trotz des stressigen Rockstar-Alltags haben sie immer mal wieder Zeit, in ihrem Podcast über ganz alltägliche Themen und Probleme zu meckern.

Deshalb starteten die beiden eine knallharte Lästerattacke gegen RTLs erfolgreichste Show: Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!. Warum die Tokio Hotel-Stars kein gutes Haar am neuen Promi-Cast lassen können, gibt es hier.

Kaulitz-Zwillinge schießen gegen Dschungelcamp-Promis: "Man kennt die Leute gar nicht"

Bill und Tom Kaulitz nehmen meist kein Blatt vor den Mund, vor allem in ihrem Podcast Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood lassen sie ihrem Frust über Deutschlands Medienlandschaft öfter mal freien Lauf. Jetzt traf ihre Kritik niemand Geringeres als Deutschlands erfolgreichste Realityshow: das Dschungelcamp.

Die Kultshow ist dafür bekannt, Jahr für Jahr einen neuen Promi-Cast in den australischen Dschungel zu verfrachten; nur damit dieser vor laufender Kamera gehörig gequält wird. Die Kaulitze haben aber kein Problem mit dem Showkonzept an sich, sondern der fehlenden Starpower im Camp.

Im gemeinsamen Podcast gibt Bill Kaulitz offen zu, dass er über die neuen Promis "gar nicht dankbar" sei. Die Stilikone geht sogar noch weiter: Denn RTL hätte in diesem Jahr ein "schlechtes Casting" abgeliefert. Als Bill seinem Bruder vorliest, welche Promis ins Camp ziehen, ist dieser regelrecht entsetzt. "Ganz schwaches Casting", so das Fazit von Tom. Er findet, "man kennt die Leute gar nicht mehr."

Bill und Tom Kaulitz überraschen mit ungewöhnlichem Angebot: "RTL, ruft uns an"

Tom Kaulitz wirft die Frage in den Ring, ob RTL aus Budget-Gründen keine waschechten Promis ins Camp holen könne: "Meinst du, das ist, weil sie Geld sparen wollen?" Seiner Meinung nach spiele das Geld-Argument aber keine Rolle, denn in Deutschland gäbe es "auch günstig ganz gute Kandidaten", die in der Show für Unterhaltung sorgen könnten. Bill pflichtet seinem Bruder bei und gibt zu, dass besonders die großen Stars oft für Enttäuschung im Camp gesorgt hätten.

Prompt macht der Sänger dem TV-Sender ein überraschendes Angebot: "RTL, ruft uns an! Wir machen das Casting nächstes Jahr." Denn Tom wisse genau, wie man für eine Top-Staffel sorgt: "Auch wenn ich ein Budget hätte, würde ich ihnen trotzdem ein gutes Casting zusammenstellen." Ob sich die beiden da nicht mal überschätzen.

Ab dem 24. Januar um 20:15 Uhr ist es so weit. Das Dschungelcamp startet bei RTL in die 18. Staffel. Diese Jahr gibt es die beliebte Reality-Show zum ersten Mal in der Primetime zu sehen.