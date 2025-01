"Es ging nicht mehr": Bill Kaulitz verrät den traurigen Grund für seine Flucht nach Hollywood

Die Tokio Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz sind Megastars made in Germany, doch vor knapp 15 Jahren mussten sie aus Deutschland fliehen. Der Grund für die Auswanderung klingt wie aus einem Horrorfilm.

Seit 2005 "Durch den Monsun" die Charts eroberte, gehört Tokio Hotel zu den bekanntesten Bands Europas. Heutzutage sind die Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom vor allem in Deutschland extrem erfolgreich, trotzdem wohnen sie lieber im sonnigen Los Angeles. Warum die Brüder Deutschland Hals über Kopf verlassen mussten, hat einen tragischen Grund.

Wahlheimat Hollywood: Die Kaulitz-Zwillinge passen perfekt ins Glamour-Paradies

Früher waren die Tokio Hotel-Stars als rotzfreche Teenage-Rocker bekannt, doch diese Zeiten liegen weit zurück. (Hier alles über ihren krassen Wandel nachlesen.) Aus den Magdeburger Jungs sind stilvolle Weltbürger geworden, die gern gesehene Gäste auf dem roten Teppich sind. Tom gibt sich meist lässig cool, während Bill es sichtlich genießt, die Blicke mit gewagten Fashion-Looks auf sich zu lenken.

Dass die Zwillinge sich in der Glitzerwelt von Hollywood pudelwohl fühlen, beweisen sie in ihrem erfolgreichen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", wo sie Anekdoten aus ihrem turbulenten Leben in Los Angeles teilen. Vor allem Tom Kaulitz ist durch seine Hochzeit mit Megastar Heidi Klum in die Reihe der A-Promis aufgestiegen. Luxus-Partys, exklusive Dinner und Einladungen zu Award-Shows sind längst Alltag geworden. Dasselbe gilt für Bruder Bill: Heidi und er sind absolute Besties und genießen zusammen das süße Millionärsleben, wie sie zu Weihnachten bewiesen:

"Überall lag meine Unterwäsche": Dieser Moment veränderte Bill Kaulitz für immer

Wir schreiben das Jahr 2010: Tokio Hotel ist auf der Spitze des Erfolgs, ganz Europa liegt der erfolgreichen Rockband zu Füßen. Egal, wo sie auftreten, das gleiche Bild: Tausende Teenager kreischen sich die Seele aus dem Leib und können kaum fassen, ihre Idole endlich hautnah zu erleben. Leider schießen manche "Fans" weit übers Ziel hinaus.

Bill Kaulitz verriet gegenüber ARTE Tracks, dass er zum Opfer einer Stalking-Attacke geworden ist. Damals hätten die Kaulitz-Brüder gemeinsam in einer Villa in Hamburg gelebt, doch dann kam es zum Schock-Moment: Als Bill nach Hause kam, bemerkte er, dass ein obsessiver Fan eingebrochen war und seine Privatsachen durchwühlt hatte: "Überall lag meine Unterwäsche, Fotos und Songtexte."

Bill konnte mit der Angst vor weiteren Angriffen nicht umgehen: "Ich wollte danach nicht mehr in unser Haus."

Die Kaulitz-Flucht aus Deutschland: "L.A. hat uns gerettet"

Für die Brüder sei es an der Zeit gewesen, etwas zu verändern: "Wir haben einfach gemerkt, dass es nicht mehr geht." Die Zwillinge gestanden in ihrer Doku-Soap Kaulitz & Kaulitz, dass sie sich in Deutschland ständig eingeengt gefühlt hatten: "Unser Leben früher war zurückgezogen, von Angst zerfressen und abgeschnitten von der Außenwelt."

Deshalb musste ein Umzug her – in ein Land, in dem die Tokio Hotel-Stars weitestgehend unbekannt waren: die USA. Dort konnten die Musiker endlich wieder durchatmen und Privatsphäre genießen. "L.A. und der Umzug nach Amerika hat uns gerettet", so Bill in Kaulitz & Kaulitz. Wie sehr er sein Promi-Leben in Hollywood genießt, zeigt er stolz auf Instagram:

Kaulitz & Kaulitz: So könnt ihr die Netflix-Dokusoap schauen

Die erste Staffel von Kaulitz & Kaulitz ist bei Netflix verfügbar. Wie bereits verraten wurde, soll 2025 eine zweite Staffel bei dem Streamingdienst erscheinen. Bisher ist aber nicht bekannt, wann Fans mit den neuen Folgen rechnen dürfen.