Diese 12 Promis ziehen ins Dschungelcamp 2025 ein: Eine fiel schon extrem negativ auf

Monatelang wurde gemunkelt, nun ist es raus: RTL verkündet offiziell alle 12 Teilnehmer:innen des Dschungelcamps 2025. Wir bieten euch einen Überblick.

In weniger als einem Monat heißt es wieder: Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!. Dabei hat RTL im letzten Monat die ersten Kandidat:innen für das Dschungelcamp 2025 angekündigt. Nun komplettiert der Sender das Kandidat:innenfeld.



Alle Promis für das Dschungelcamp 2025 im Überblick

Die ersten beiden Kandidat:innen wurden schon im Dezember bekannt gegeben. Es sind Maurice Dziwak und Lilly Becker. Doch jetzt sind auch die restlichen zehn Kandidat:innen bekannt:



Edith Stehfest: Ein DJ im Dschungel?

Mit einer Mutter, die Musikerin ist, blieb Edith Stehfest nichts anderes übrig, als einen ähnlichen Weg einzuschlagen. Als DJ produziert sie mit ihrem jetzigen Partner elektronische Musik. Neben ihrem eigenen Modelabel ist ihr auch das Reality-TV nicht fremd, so nahm sie zum Beispiel am Sommerhaus der Stars teil. Ihr Partner Eric war schon zweimal im Dschungel. Ob er ihr ein paar Tipps geben kann?



Yeliz Koç, die Reality-Queen

Yeliz Koç ist aus der Reality-Welt nicht mehr wegzudenken. Ob Bachelor in Paradise, Das Sommerhaus der Stars oder Kampf der Realitystars - sie war bei allen Reality-Formaten dabei. Der Sieg in der 11. Staffel von Promi Big Brother setzt dem Ganzen die Krone auf. Ob sich die bekannte Influencerin und Reality-Star auch im Dschungel behaupten kann?



Anna-Carina Woitschak, die Schlager-Chartstürmerin

Anna-Carina Woitschak verließ vor 14 Jahren die Castingshow Deutschland sucht den Superstar zwar als Achte, startete aber trotzdem als Schlagersängerin durch. Vor allem ihre letzten Alben "Meine Zeit" und "Lichtblicke" dominierten die Charts. Mit Reality-TV hat Anna-Carina allerdings noch nicht viel Erfahrung. Ob das Fluch oder Segen für sie sein wird?



Sam Dylan, der schillernde Reality-Star

Sam Dylan ist wohl eine der schillerndsten Persönlichkeiten im Reality-TV. Ob Promi Big Brother, Kampf der Realitystars oder The 50 – wo er dabei ist, ist Drama und Unterhaltung vorprogrammiert. Das brachte ihm immerhin den Sieg bei der letzten Staffel vom Sommerhaus der Stars mit seinem Freund Rafi Rachek. Sam war auch schonmal im Dschungelcamp dabei. 2021 belegte er nur den fünften Platz, ob er jetzt besser abschneiden wird?



Timur Ülker: GSZS-Nihat ist jetzt im Dschungel

Timur Ülker ist ein bekanntes Gesicht aus der beliebten Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten und verkörpert dort die Rolle des Nihat. Neben GZSZ war der Schauspieler auch in Köln 50667 oder Let’s Dance zu sehen. Reality-TV kennt Timur nicht, nur bei der Datingshow Adam sucht Eva - Promis im Paradies war er dabei.



Nina Bott, die Soap-Legende

Reality-TV ist auch Nina Bott fremd. Dafür ist sie eine echte Soap-Legende. Sie verkörperte nicht nur fast acht Jahre lang die beliebte Cora Hinze in Gute Zeiten, schlechte Zeiten, sondern war auch in Alles was zählt und Verbotene Liebe zu sehen. Darüber hinaus moderierte sie jahrelang Formate wie Prominent!. Ob ihr das im Dschungel hilft?



Pierre Sanoussi-Bliss: "Der Alte" im Dschungelcamp

Pierre Sanoussi-Bliss ist ein echter Schauspieler und überzeugte sein Publikum 18 Jahre lang als Assistent in Der Alte. Darüber hinaus etablierte er sich auch als Filmschauspieler in Filmen wie Bin ich schön?, Zurück auf Los! und Die Friseure. Pierre ist auch als Hörspielsprecher tätig, u.a. für Ferne Gestade und Das verlorene Paradies.



Alessia Herren: Drama ist vorprogrammiert

Alessia Herren ist wohl eine der umstrittensten Teilnehmerinnen der kommenden Staffel des Dschungelcamps. Zwar ist sie mit ihren jungen 22 Jahren bereits ein fester Bestandteil der Reality-Welt und nahm an Formaten wie Promi Big Brother und Kampf der Realitystars teil, doch im Sommerhaus der Stars fiel sie durch homofeindliche Äußerungen gegenüber Sam Dylan auf. Ob das im Dschungel für Zündstoff sorgen wird?



Jörg Dahlmann, der ikonische Sportkommentator

Jörg Dahlmann begann als Sportjournalist beim ZDF und arbeitete sich schnell nach oben. Als Sportreporter machte er sich einen Namen und wurde sogar mit dem Deutschen Journalistenpreis ausgezeichnet. Bekannt wurde Jörg aber vor allem als langjähriger Sportkommentator bei Sat.1, Sport1 und später Sky. Dort wurde er später wegen seines Kommentars "für eine Kuschelnacht mit Sophia Thomalla würde ich mich auch auf die Bank setzen" gefeuert. Ob er auch im Dschungelcamp für so viel Drama sorgen wird?



Jürgen Hingsen, der olympische Zehnkämpfer

Jürgen Hingsen ist wohl der sportlichste Teilnehmer des Dschungelcamps 2025. Als Zehnkämpfer gewann er 1984 sogar Silber bei den Olympischen Spielen. Doch auch deutsche Fernsehformate sind ihm nicht fremd: 2006 nahm er an Let’s Dance teil und belegte den fünften Platz. Ob ihm seine sportliche Vergangenheit bei den Dschungelprüfungen hilft?



Wann fängt die neue Staffel Dschungelcamp an?

Das Dschungelcamp startet am 24. Januar um 20.15 Uhr auf RTL und läuft bis zum 9. Februar. Dabei läuft die Show diesmal zwei Stunden früher und Fans müssen nicht bis in die späten Abendstunden wach bleiben.