Schmerzhafter Dschungelcamp-Rekord: Diese Promis mussten am häufigsten in die Prüfung

Im Dschungelcamp werden Realitystars an den Rand der Belastungsgrenze getrieben. Wie schafft RTL das? Durch möglichst eklige Dschungelprüfungen! Diese Promis mussten besonders häufig zur Prüfung antreten. Platz 1 hält sogar den Weltrekord.

Was kommt dabei heraus, wenn man 12 Realitystars mit ganz viel Langeweile in den australischen Urwald schickt? Richtig, Deutschlands erfolgreichste Reality-Show: Ich bin ein Star - Holt mich hier raus. Seit 2004 läuft die krawallige Trash-Ikone bei RTL und ist bis heute nicht totzukriegen. Kein Wunder: Jahr für Jahr ziehen neue Skandalpromis ein, die das Publikum so richtig gerne leiden sieht. Diese Stars wurden am häufigsten in die Prüfung gewählt.

Umstrittener Rekord: Diese Promis mussten am häufigsten zur Dschungelprüfung antreten

Platz 3: Helena Fürst und Gisele Oppermann - Gleichstand der Skandalnudeln

Wow, wer hätte das gedacht: Auf dem dritten Platz landen gleich zwei umstrittene Reality-Stars. Helena Fürst wurde als Anwältin der Armen bekannt, doch danach folgte der dramatische Absturz. Bis auf vereinzelte Auftritte im Reality-TV gab es von dem einstigen TV-Star kaum mehr etwas zu sehen. Fürst fiel immer wieder durch skandalöse Wutausbrüche auf, die ihr sogar den Spitznamen "Höllena" Fürst einbrachten. Das Publikum zeigte keine Gnade und wählte sie 9-mal in die Dschungelprüfung. Tragische Neuigkeiten: 2023 gab der Realitystar bekannt, an einem gutartigen Hirntumor erkrankt zu sein.

Gisele Oppermann wurde als Dramaqueen bei GNTM berühmt, danach folgten weitere Auftritte im Reality-TV. Auch im Dschungelcamp eckte das Ex-Model immer wieder an und sorgte mit melodramatischen Auftritten für Ärger. Obwohl Gisele schon als Neunte aus der Show flog, stellte sie einen Rekord auf: Das Publikum wählte sie unglaubliche 9 Mal in Folge in die Dschungelprüfung. Allerdings zeigte Gisele nur wenig Kampfgeist und brach die Hälfte ihrer Prüfungen ab. Das schmeckte dem Publikum überhaupt nicht und prompt wurde sie aus der Show gewählt. Hier gibt es ein Best-Of von Gisele zu sehen:

Platz 2: Larissa Marolt - TV-Blondine mit Biss

Heute kennt man Larissa Marolt als erfolgreiche Schauspielerin im TV. Für viele Jahre begeisterte sie bei der Daily Soap Sturm der Liebe und konnte sich erfolgreich vom schmuddeligen Image ihrer Reality-TV-Vergangenheit lösen. In ihrer Jugend war Marolt als GNTM-Krawallnudel verschrien, doch 2014 konnte sie im Dschungel ihr Image gehörig aufpolieren. Dafür ließ das Publikum sie aber auch ganz schön leiden: 8 Mal in Folge "durfte" die Blondine zur Prüfung antreten, insgesamt musste sie sogar 10 Mal ran. Dabei bewies Marolt aber Nerven aus Stahl: Sie brach keine einzige Prüfung ab!

Platz 1: Danni Büchner - Niemand musste mehr leiden als sie

Danni Büchner ist eine waschechte Dschungelcamp-Legende. Die Mallorca-Auswanderin wurde bei der VOX-Dokusoap Goodbye Deutschland berühmt, doch beliebt war die Fünffachmama nicht. Der Reality-Diva wurde im 2019 im Camp vorgeworfen, sich nach dem Tod ihres Mannes Jens Büchner (†49) ungeniert ins Scheinwerferlicht zu drängen, um die Rolle der tragischen Witwe zu spielen. (Erst 2 Jahre zuvor hatte ihr verstorbener Ehemann an der Show teilgenommen.)

Das Publikum strafte Büchner für den zweifelhaften Auftritt ab. Danni musste 12 Mal zur Dschungelprüfung antreten. Damit hält sie sogar im internationalen Vergleich den absoluten Weltrekord. Immerhin: Büchner schaffte es bis ins Finale und durfte in diesem Jahr sogar am Dschungelcamp der Legenden teilnehmen. Inzwischen ist der TV-Star beim Publikum deutlich beliebter und hatte zuletzt eine eigene Doku-Soap auf RTLzwei.

Wann startet das Dschungelcamp 2025?

RTL hat endlich verraten, wann es so weit ist: Am Freitag, dem 24.01.2025, startet die 18. Staffel vom Dschungelcamp. Noch ist nicht bekannt, welche Stars in der Show um die Dschungelkrone kämpfen.