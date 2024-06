Schock bei Kampf der Realitystars: Kandidat bricht kurz vor dem Finale zusammen (sogar der Sender muss eingreifen)

Dramatische Szenen bei Kampf der Realitystars: Während des Halbfinales bricht ein Kandidat plötzlich zusammen. Der Dreh muss sogar abgebrochen werden. Das ist über den Vorfall bekannt.

Kampf der Realitystars präsentiert sich als lockere Unterhaltungssendung, doch die Teilnehmenden selbst haben oft wenig zu lachen. Folge für Folge werden die "Promis" an ihre Belastungsgrenze getrieben, denn wenn Emotionen überkochen, kann RTL2 dramatische Bilder senden. Im Halbfinale der Reality-Show kommt es jetzt besonders hart: Ein Kandidat kollabiert während der Dreharbeiten und muss versorgt werden. Alles, was ihr über den Vorfall wissen müsst, erfahrt ihr hier.

"Wir unterbrechen das Spiel" Kandidat bricht bei Kampf der Realitystars zusammen

Bald ist es so weit: Das große Finale von Kampf der Realitystars steht vor der Tür. Kurz vor der Zielgeraden steigt der Druck ins unermessliche – kein Wunder, dass die verbleibenden Kandidat:innen alles geben, um zu gewinnen. Kandidat Christoph Oberheide (bekannt aus Köln 50667) strengt sich im Halbfinale so sehr an, dass er völlig erschöpft kollabiert. Sogar der Sender muss eingreifen.

Im Halbfinale steht ein gemeines Game an: Die Promis müssen einen Zylinder mit Sand befüllen und verwenden dafür einen Eimer. Wer bei einer vorherigen Fragerunde gut abgeschnitten hat, darf jedoch ein Loch in den Eimer der Mitstreiter:innen bohren. Damit rieselt der Sand endlos vor sich hin – die Aufgabe wird zur zermürbenden Sisyphusarbeit.

Wie anstrengend das Spiel wirklich ist, bekommt Kandidat Christoph kurzerhand zu spüren. Dem 35-jährigen Schauspieler wird schwarz vor Augen und dann kollabiert er. Manche Mitstreiter:innen konzentrieren sich weiter aufs Spiel, während andere zur Hilfe eilen.

Die Produktion erkennt den Ernst der Lage und greift ein. Aus dem Off meldet sich der Sprecher zu Wort:

"Leider hat es Christoph wirklich ernsthaft mitgenommen. Das war nicht Sinn der Sache. Wir unterbrechen das Spiel, um ihn erstmal zu versorgen."

Der Kandidat muss das Spiel abbrechen und zeigt sich sichtlich geknickt über seine Niederlage. Trotzdem kann er noch auf den Sieg hoffen: Seine Mitstreiter:innen haben ihn nicht aus der Show gewählt, somit ist er im Finale dabei.

Hier könnt ihr den Zusammenbruch und die Reaktionen der Teilnehmenden selbst anschauen:



Streaming & TV-Ausstrahlung: So kannst du Kampf der Realitystars sehen

Die Staffel neigt sich bereits dem Ende zu. Das Finale von Kampf der Realitystars läuft am Mittwoch, 12. Juni 2024, um 20:15 Uhr auf RTL2. Auf RTL+ ist die Folge bereits am 8. Juni 2024, um 20:15 Uhr verfügbar. Bisherige Folgen stehen dort auf Abruf bereit.