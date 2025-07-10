Serienkiller-Treffen in Dexter Wiedererwachen: Alle 6 Neuzugänge von Rapunzel bis Lady Vengeance erklärt

Folge 4 von Dexter: Wiedererwachen nimmt uns mit auf ein Serienkiller-Meeting. Mittlerweile hat die neue Serie eine große Zahl neuer Mörder:innen angesammelt, die wir euch hier genauer vorstellen.

Nachdem Dexter: Wiedererwachen in den ersten drei Folgen sowohl alte Feinde von Dexter als auch vergangene Freunde aus Dexter zurückholte, lernt das Publikum in Folge 4 des Sequels eine Vielzahl neuer Figuren kennen. Wer bei so vielen neuen Serienkillern und Meuchelmörderinnen den Überblick behalten will, erhält hier Erklärungen zu allen tödlichen Neuzugängen, ihrem Vorgehen und den Stars, die sie spielen.

Achtung, es folgen Spoiler ab Folge 4 von Dexter: Wiedererwachen.

Alle Serienkiller:innen der neuen Dexter-Serie erklärt

Bislang musste Dexter Morgan (Michael C. Hall) sich in den einzelnen Staffeln von Dexter und Dexter: New Blood meist nur einem Serienkiller auf einmal stellen. In Folge 4 von Dexter: Wiedererwachen hingegen besucht er ein Serienkiller-Treffen. Der von Mörder:innen faszinierte Millionär Leon Prater (Peter Dinklage) sammelt als Fan nicht nur Serienkiller-Artefakte und -Trophäen, sondern lädt auch regelmäßig die dazugehörigen todbringenden Menschen in sein Heim ein, bezahlt und bewirtet sie.

Nachdem Praters rechte Hand Charley (Uma Thurman) im Haus des Rideshare-Mörders eine Einladung für das neuste mögliche Mitglied der Killer-Convention hinterlässt, Dexter den Düsteren Begleiter ("Dark Passenger") in Folge 3 aber umbringt, streift Dexter nun selbst dessen Identität über. So lernt er als "Red" vier Leute mit Trieben wie seinen kennen, zu denen noch zwei weitere Serienmörder kommen, die schon vorher gestorben sind.

1. Dexters geklaute Serienkiller-Identität "Red": Ronald Schmidt aka der Düstere Begleiter

Seine erste Begegnung mit Ronald Schmidt hat Dexter schon in Folge 2 von Wiedererwachen. Hier entkommt ihm der Rideshare-Mörder allerdings, weil Dexter zunächst dessen Opfer rettet. Der von den Medien "Düsterer Begleiter" (im Original: Dark Passenger) getaufte Killer, der Dexter recht ähnlich sieht, hegt wegen seines durch Selbstmord gestorbenen Taxifahrer-Vaters einen Groll gegen Privatfahrer wie die von UrCar, die ihm die Lebensgrundlage nahmen. Indem Dexter selbst als Rideshare-Fahrer mit Metallhalskrause antritt, kann er den Killer in Folge 3 überwältigen und töten. Bevor er ihn verbrennt, sichert er seinen Daumen-Abdruck und die Einladung zum Killer-Treffen.

Schauspieler : Marc Menchaca (Ozark)

: Marc Menchaca (Ozark) Bürgerlicher und Serienkiller-Name : Ronald Schmidt aka "Red" aka Düsterer Begleiter

: Ronald Schmidt aka "Red" aka Düsterer Begleiter Vorgehen beim Töten: Er bestellt Rideshare-Fahrer, tötet sie mit seiner Garrotte im Auto, sägt ihre Köpfe ab und behält ihre Führerscheine.

2. Dexter-Serienmörderin: Krysten Ritter spielt Mia Lapierre aka Lady Vengeance

Mia Lapierre ist Sommelière, also als Fachfrau auf Weine spezialisiert. Sie wurde von den Medien "Lady Vengeance" (Dame der Vergeltung) getauft, weil sie Männer tötet, die durch ihre Misshandlungen von Frauen auffällig geworden sind. Insofern ähnelt ihr Vorgehen Dexters Code, nur schlimme Menschen zu töten. Könnte hier nach Rita Bennett, Hannah McKay und Angela Bishop eine weitere Partnerin auf Dexter warten oder wird sie am Ende auch nur plastikverpackt auf seinem Tisch landen?

Schauspielerin : Krysten Ritter (Jessica Jones)

: Krysten Ritter (Jessica Jones) Bürgerlicher und Serienkiller-Name : Mia Lapierre aka Lady Vengeance

: Mia Lapierre aka Lady Vengeance Vorgehen beim Töten: Sie tötet Sexualstraftäter und behält Armbänder, Uhren und Militär-Erkennungsmarken als Erinnerung.

3. Neuer Dexter-Serienkiller: Eric Stonestreet spielt Rapunzel

Wie Trinity und Dexter selbst ist der Killer Rapunzel ein Familienmensch – mit einer Ehefrau namens Bonnie und vier Kindern. Um die Liebsten nicht zu gefährden, die nichts von seiner Doppelidentität wissen, lebt er seinen Trieb anderswo aus und nennt das "Selbstfürsorge statt Selbstsucht". Seine Besessenheit mit seinen speziellen Opfern, Zopfträgerinnen, geht auf Probleme mit seiner eigenen Mutter zurück, die ihr Haar immer als Pferdeschwanz getragen hatte.

Schauspieler : Eric Stonestreet (Modern Family)

: Eric Stonestreet (Modern Family) Bürgerlicher und Serienkiller-Name : Al aka Rapunzel

: Al aka Rapunzel Vorgehen beim Töten: Er ermordet auf seinen "Geschäftsreisen" Frauen und behält ihre abgeschnittenen Zöpfe als Andenken.

4. Tödlicher Dexter-Neuzugang: Neil Patrick Harris als Tattoo-Sammler

Lowell ist ein Killer, der Tätowierungen sammelt und wegen dieser Sammelleidenschaft seine Opfer aussucht. Er bewundert Tattoo-Künstler und es geht ihm um "das richtige Kunstwerk auf der richtigen Person". Außerdem hilft ihm der Anblick der (samt Haut abgezogenen) Tattoos als Beruhigung, um seinen Tötungsdrang in Schach zu halten, wenn er von neuem einsetzt. Tagsüber arbeitet er in der Anästhesiologie (medizinischen Narkose) und hat deshalb die Mittel zur Betäubung immer griffbereit. Am Ende von Folge 4 landet Lowell allerdings schon auf Dexters Tisch.

Schauspieler : Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother)

: Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) Bürgerlicher und Serienkiller-Name : Lowell aka Tattoo-Sammler

: Lowell aka Tattoo-Sammler Vorgehen beim Töten: Er folgt seine tätowierten Opfer in den sozialen Medien, lauert ihnen mit Betäubungsgas auf und behält die tätowierte Haut der Getöteten.

5. David Dastmalchian stößt als Gemini-Killer zu Dexter: Wiedererwachen

Der etwas steif auftretende Gemini-Killer wurde laut Lowell in der Schule angeblich zum "wahrscheinlichsten Kandidaten, je ein Serienkiller zu werden" gewählt. Darüber hinaus erfahren wir noch nicht viel über ihn. Dass er nach dem Sternzeichen Zwillinge benannt ist, könnte aber bereits ein Hinweis sein, dass er nach astrologischem Muster mordet oder sich ähnelnde Geschwister bevorzugt.

Schauspieler : David Dastmalchian (The Suicide Squad)

: David Dastmalchian (The Suicide Squad) Bürgerlicher und Serienkiller-Name : Gareth aka Gemini-Killer

: Gareth aka Gemini-Killer Vorgehen beim Töten: ???

6. Der bestrafte Serienkiller: der Canton-Knüppler

Der Canton-Knüppler (im Original: Canton Clubber) ist ein Mörder, der in Canton, Michigan, einem Stadtteil von Detroit, operiert. Er zählte vor Dexter zum Killer-Zirkel, hat sich jedoch nicht an Leon Praters Regeln gehalten. Als er nach mehr Geld fragt und sogar droht, zur Polizei zu gehen, wird er in Folge 2 von Praters Sicherheitschefin Charley mit seiner eigenen Mordwaffe erschlagen: einem mit Nägeln gespickten Baseballschläger. Seinen Tod zeigt Dexter: Wiedererwachen nicht, sein Dahinscheiden wird jedoch in Folge 4 von Prater kaum verschleiert, als er den Schläger zum Serienkillermuseum hinzufügt.

Schauspieler : Max von Essen (The Good Wife)

: Max von Essen (The Good Wife) Bürgerlicher und Serienkiller-Name : Keith aka Canton-Knüppler

: Keith aka Canton-Knüppler Vorgehen beim Töten: Er ermordet seine Opfer mit einem Baseballschläger voller Nägel.

Weitere Serienkiller dürften bei Dexter: Wiedererwachen folgen

Neben diesen sechs Serienkillern, plus Dexter als Bay-Harbor-Metzger, könnten in den noch verbleibenden 6 der insgesamt 10 Folgen in Dexter: Wiedererwachen weitere Serienkiller Einzug halten. Außerdem bieten weitere Seasons Raum zur mörderischen Entfaltung, da nach Staffel 1 noch nicht Schluss sein soll. Die Zahl dürfte wachsen, weil Charley weitere Mörder:innen aufstöbert oder neue entstehen. Denn ein Serienkiller definiert sich durch drei oder mehr Tötungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten:

Charley (Uma Thurman) könnte selbst längst eine Serienkillerin sein. So kaltblütig wie sie für ihren Chef Menschen wie den Canton-Knüppler erschlägt, scheint sie Erfahrungen und keine Skrupel zu haben. Das müssen die kommenden Folgen aber erst noch bestätigten.

könnte selbst längst eine Serienkillerin sein. So kaltblütig wie sie für ihren Chef Menschen wie den Canton-Knüppler erschlägt, scheint sie Erfahrungen und keine Skrupel zu haben. Das müssen die kommenden Folgen aber erst noch bestätigten. Harrison Morgan (Jack Alcott) ist auf dem besten Weg, selbst ein Serienkiller zu werden. Er erschoss seinen Vater in der Serie Dexter: New Blood (zählt das, wenn Dexter wiederbelebt wurde?) und tötete in Folge 1 den Vergewaltiger in seinem Hotel. Werden weitere Opfer folgen?

