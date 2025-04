Neue Dexter-Serie bekommt Staffel 2 – aber eine große Frage bleibt offen

Dexter: Original Sin zeigt den berüchtigten Serienkiller in jungen Jahren. Die 2. Staffel der Prequel-Serie ist jetzt offiziell bestätigt.

Das Dexter-Universum geht mit 3 Serien weiter

Dexter -Fans können sich wirklich nicht beklagen. Nach mehreren Jahren Durststrecke ohne Michael C. Halls charmanten Serienkiller werden sie gleich doppelt und dreifach mit Nachschub bombardiert. Weiter geht es jetzt auch mit der jungen Version des Protagonisten:

Wie TV Line berichtet, haben weitere Folgen der Prequel-Serie grünes Licht bekommen. Erst vor wenigen Wochen erschien am 14. Februar das Finale der ersten Staffel. Original Sin dreht sich um den jungen Dexter (Patrick Gibson), der im Miami des Jahres 1991 gegen seine eigene Mordlust kämpft.

Sein Adoptivvater Harry Morgan (Christian Slater) lenkt die dunklen Gelüste mit strengen Regeln in geordnete Bahnen: So soll Dexter nur die töten, die es wirklich verdient haben.

Neben Gibson und Slater sind in Dexter: Original Sin unter anderem Molly Brown (Billions), Sarah Michelle Gellar (Buffy) und Patrick Dempsey (Grey's Anatomy) vor der Kamera zu sehen. Es ist nicht die einzige Serie, die in nächster Zeit das Dexter-Universum ausbauen soll: Dexter: Resurrection wird 2025 die Geschichte von Michael C. Halls Figur weitererzählen, außerdem ist ein Ableger über den sogenannten Trinity Killer geplant.

Eine große Frage bleibt für Staffel 2 von Dexter: Original Sin allerdings offen: Wann kommt sie?

Wann erscheint die 2. Staffel von Dexter: Original Sin?

Ein konkretes Startdatum für die neue Dexter-Serie gibt es bisher noch nicht. Wir gehen nicht vor Mitte 2026 von einer Veröffentlichung aus.

Podcast: Das Serienkiller-Universum von Dexter wächst mit der neuen Serien Original Sin

In Dexter: Original Sin meldet sich der berühmt-berüchtigte Serienkiller aus 8 Staffeln von Dexter (2006-2013) sowie der Miniserie Dexter: New Blood (2021/22) zurück. In 10 Folgen taucht die neue Serie in dessen Vorgeschichte ins Jahr 1991 ein, als Dexter Morgan ein junger Mann war und nicht nur sein Praktikum bei der Polizei von Miami, sondern auch mit dem Morden anfing.

Wir stellen euch die neue Dexter-Serie mit all ihrem alten und neuen Personal vor und erklären, wie sie sich ins Serienuniversum des Killers rund um Michael C. Halls ikonische Figur einfügt. Neben einem Vergleich mit den bisherigen Serien blicken wir außerdem auf die in Zukunft weiterer Dexter-Geschichten.