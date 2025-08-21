"Er wird sterben und wir können nichts tun": Dexter-Fans zittern um Fanliebling, der seit 19 Jahren dabei ist

Dexter: Wiedererwachen droht einem geliebten Charakter den Tod an, nachdem er Michael C. Halls Serienmörder fast zwei Dekaden begleitet hat. Fans reagieren nach Folge 8 verzweifelt.

Die neue Serie Dexter: Wiedererwachen hat zur Begeisterung von Kritik und Fans Michael C. Halls Serienkiller auf mörderisch mitreißende Weise zurückgeholt. Heute wurde Episode 8 bei Paramount+ * veröffentlicht und steigert die Sorge um einen Fanliebling ins Unermessliche: Eine Figur, die Dexter seit Staffel 1 begleitet hat, ist in den Augen vieler schon so gut wie tot. Kann Batista die letzten zwei verbleibenden Folgen überhaupt noch überleben?



Achtung, es folgen Spoiler bis einschließlich Folge 8 von Dexter: Wiedererwachen.

Wird Angel Batista sterben? Dexter-Fans bangen um sein Leben in Wiedererwachen

Während Michael C. Halls Hauptfigur in Dexter: Wiedererwachen fleißig andere Serienkiller ermordet und die Beziehung zu Sohn Harrison (Jack Alcott) repariert, ist es vor allem ein alter Bekannter aus Miami-Zeiten, der ihm zunehmend gefährlich wird. Captain Angel Batista (David Zayas) hat die Fährte von Dexter als Bay-Harbour-Metzger aufgenommen und will ihn mit Beweisen überführen. Noch hat er sie nicht, aber in Folge 8 findet der berentete Detective einen Kill-Room und Dexter entkommt nur knapp. Am Ende schwört, er, dass es so nicht weitergehen kann.

Warum glauben Dexter-Fans, dass Batista sterben wird? Mit Plänen zu Staffel 2 dürfte klar sein, dass Dexter: Wiedererwachen sich in Folge 10 nicht (noch einmal) seiner Hauptfigur entledigen wird. Doch wenn Dexter Morgan am Ende von Staffel 1 gewinnt, muss Batista notwendigerweise verlieren, weil er mittlerweile nicht mehr von der Unschuld seines alten Bekannten zu überzeugen ist.

In Folge 3 verabschiedete Batista sich in den Ruhestand, verriet bei einem Treffen mit Masuka und Quinn aber noch nichts von seinem Verdacht gegen Dexter. Hier konstruiert die Serie eine Steilvorlage, wie Dexter ungeschoren davonkommen kann. Wenn Batista verschwindet, verschwinden auch Dexters Probleme. Zumal das mittlerweile eingeweihte New Yorker Polizei-Duo von Claudette Wallace (Kadia Saraf) und Melvin Oliva (Dominic Fumusa) Batista zunehmen für irrational hält.



Nach 96 Folgenauftritten in Dexter, einem Auftritt am Ende von Dexter: New Blood sowie einer verjüngten Ausgabe im Prequel Dexter: Original Sin scheint Angel Batistas Ende unabwendbar. Einzige Hoffnung ist nun noch, dass Batista als aufrechter Bürger nicht unter Dexters Code fällt, da dieser nur böse Menschen tötet. Doch schon Gesetzeshüter-Antagonist Sergeant Doakes starb in Staffel 2, ohne dass Dexter selbst Hand anlegen musste, weil seine mörderische Freundin Lila zu seinen Gunsten aktiv wurde. Blüht Batista ein ähnliches Ableben?

Fan-Reaktionen und -Theorien zu Batistas drohendem Tod in Dexter: Wiedererwachen

Wie Dexter-Fans nach Folge 8 von Wiedererwachen um Batistas Leben fürchten und welche Vermutungen sie zum weiteren Verlauf der Serie hegen, haben wir hier für euch zusammengetragen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bitte hör auf, Dexter zu verfolgen, Batista. Ich will nicht, dass du stirbst, Hermano!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Batista wird sterben und es wir können nichts dagegen tun. :(

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

"Wenn ich wirklich der bin, der du glaubst, dass ich es bin, kann das hier unmöglich gut für dich ausgehen." – Diese Szene [in Folge 7] von Dexter: Wiedererwachen hat mich so traurig gemacht. So muss das doch nicht enden ... Angel sieht so enttäuscht und angeekelt aus. Und Dexter schaut verletzt, weil er ihn nicht töten will, aber nun keine Wahl mehr hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese Szene mit Dexter und Batista im Auto hat mich sehr an Walt erinnert, der Hank [in Breaking Bad] warnt, jetzt sehr vorsichtig zu sein. Das war so gut!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Okay, wie Dexter mit Batista gesprochen hat, hat mir wirklich Angst eingejagt. Manchmal vergesse ich, dass er wirklich ein Mörder ist.

Was ist die Alternative zu Batistas Dahinscheiden durch Dexters Hand? Auf Reddit kursiert die Theorie, dass Harrison erneut Hand anlegen könnte, um seinen Vater zu retten, nachdem dieser ihm schon so häufig aus der Patsche geholfen hat.

Oder wird der Ex-Captain am Ende nur lächerlich gemacht, wie am Ende von Folge 8, weil er ohne Polizeigenehmigung handelt und weder Zeugen noch Beweise sichern kann?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie lustig wäre es, wenn Dexter Batista alles anhängen würde, so wie er Doakes alles angehängt hat?

Podcast: Lohnt sich Dexter Wiedererwachen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Manche bei Reddit glauben noch daran, dass Angel Batista Dexter auffliegen lassen wird, was ein Twist-Ende für Staffel 1 wäre. Dievon Folge 9 (, also "von einem Engel/Angel berührt") und Folge 10 (, also "Und Gerechtigkeit für alle") prophezeien auf jeden Fall eine düstere Auflösung der Misere.

In Dexter: Wiedererwachen meldet sich Michael C. Hall in seiner mörderischen Paraderolle zurück. Nach 8 Staffeln Dexter, der Miniserie Dexter: New Blood und der letztes Jahr gestarteten Prequel-Serie Dexter: Original Sin ist es der vierte Eintrag in das Serienkiller-Universum. Kann die neue Serie an die alten Stärken anknüpfen?

*Bei dem Link handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.