Schock für The Blacklist-Fans: Wichtigster Star neben Reddington hört nach 8 Jahren auf

The Blacklist-Fans müssen jetzt stark sein. Nach ersten Hinweisen steht jetzt offiziell fest, dass Liz-Darstellerin Megan Boone die Serie nach 8 Staffeln verlassen wird.

Deutsche The Blacklist-Fans müssen sich nur noch bis 1. Juli gedulden, bevor es die 8. Staffel der Serie schon vor dem Netflix-Start bei Amazon & Co. auf Deutsch zu kaufen gibt. In Staffel 8 verrät Reddington (James Spader) Liz (Megan Boone) unter anderem sein Lebenswerk von 30 Jahren.

Jetzt gibt es Neuigkeiten zur Serie, die Fans schockieren dürften. Der größte Star neben James Spader als Reddington wird die Serie nach dem Ende von Staffel 8 verlassen.

Megan Boone steigt nach 8 Jahren als Elizabeth Keen aus The Blacklist aus

Wie Deadline exklusiv berichtet, wird Liz-Darstellerin Megan Boone die Serie nach 8 Jahren verlassen. Die Entscheidung soll schon vor einer Weile getroffen worden sein, weit vor der Verlängerung von The Blacklist um eine 9. Staffel. Die Macher der Serie sind der Meinung, dass die Geschichte von Liz in Staffel 8 ihren logischen Abschluss erreicht.

Schaut hier noch den Teaser zur 8. Staffel The Blacklist:

Eine komplette Überraschung aus heiterem Himmel ist die Meldung trotzdem nicht. Mitte Oktober 2020 teilte der Lebenspartner von Megan Boone ein Bild von ihr mit dunkelbraun gefärbten Haaren, wie Liz sie trägt. Dazu kamen die verdächtigen Hashtags #LizKeenFürImmer und #OderBesserGesagtNochEinJahr.

Damals spekulierten wir, ob damit vielleicht das Ende der Serie gemeint sein könnte. Mit der Info über Boones Ausstieg kriegen die Hashtags aber endgültig eine Bedeutung.

Auch Instagram-Fotos von Megan Boone zu ihren letzten Drehtagen für Staffel 8 haben starken Abschiedscharakter und haben bereits auf den Ausstieg der Darstellerin bei The Blacklist hingedeutet.

Bei Netflix könnte die 8. Staffel von The Blacklist Ende Juli starten.

