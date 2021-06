Schneller als Netflix: The Blacklist Staffel 8 startet überraschend bald auf Deutsch

The Blacklist Staffel 8 gibt es zu unserer Überraschung schon Anfang Juli in der deutschen Synchro zu streamen. Hier erfahrt ihr, wann und wo genau.

Derzeit gibt es die aktuelle 8. Staffel der Krimi-Erfolgsserie The Blacklist nur auf Englisch bei Amazon & Co. zu kaufen. Jetzt hat die Serie einen überraschend frühen Starttermin für die deutsche Synchronisation - allerdings nicht bei Netflix.

The Blacklist Staffel 8 gibt es schon ab 1. Juli auf Deutsch bei Amazon & Co. zu kaufen

Wie wir der Pressemitteilung zu dem Verkaufsstart entnehmen können, bieten gleich mehrere Streaming-Dienste fast die gesamte 8. Staffel ab dem 1. Juli auf Deutsch zum Kauf an. Das ist überraschend früh und um einiges schneller als Netflix, da das Finale nur eine Woche vorher, am 23. Juni, in den USA bei NBC zu Ende geht.

Zu erwerben gibt es die Staffel dann in Deutschland mit deutscher Synchro bei Amazon, iTunes, Google, Microsoft, DTAG und Maxdome sowie bei A1 in Österreich und bei Teleclub in der Schweiz.

© NBC The Blacklist: Liz und Red

Die 8. Staffel The Blacklist könnt ihr jetzt schon in Deutschland kaufen*, allerdings nur auf Englisch im Originalton.

Die 8. Staffel The Blacklist auf Deutsch wird in 3 Teilen veröffentlicht

Am 1. Juli werden von der 8. Staffel The Blacklist Folge 1 bis 18 (von insgesamt 22 Folgen) zur Verfügung gestellt, während die restlichen vier Episoden später im Juli nachgereicht werden:

1. Juli: Folge 1-18

Folge 1-18 8. Juli: Folge 19-20

Folge 19-20 15. Juli: Folge 21-22

The Blacklist im Abo streamen: Wann kommt Staffel 8 zu Netflix?

Die 8. Staffel startete in den USA statt im September Corona-bedingt erst im November und endet deshalb auch statt wie gewohnt im Mai erst Ende Juni 2021 beim Original-Sender NBC. Daher könnte sich auch die Staffel 8-Veröffentlichung von The Blacklist bei Netflix etwas verzögern.

© NBC The Blacklist: Red

Wenn der The Blacklist-Originalsender NBC und Streaming-Dienst Netflix den bisherigen Rhythmus beibehalten, sollte es dennoch im Sommer 2021 so weit sein, genauer gesagt Ende Juli.

Denn: Staffel 7 lief in den USA vom 14. Oktober 2019 bis zum 15. Mai 2020 und landete knapp einen Monat später am 14. Juni 2020 bei Netflix. Eine offizielle Aussage zum Netflix-Start gibt es bisher nicht.

Wartet ihr für The Blacklist Staffel 8 auf den Netflix-Start oder kauft ihr die neuen Folgen am 1. Juli?