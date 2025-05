Schon die erste Stunde war ein emotionaler Schlag in die Magengrube: Alle sprechen über dieses neue Fantasy-Meisterwerk!

Ich hätte niemals erwartet, dass dieses Spiel so unglaublich emotional würde: Schon der Prolog geht mächtig ans Herz und zeigt eine zum Niederknien schöne, aber zerrissene Welt. Warum ihr dieses Rollenspiel-Meisterwerk nicht verpassen solltet.

Zum ersten Mal seit Diablo IV habe ich mir ein neues Videospiel direkt nach Release gekauft. Schon in den Ankündigungstrailern übte die Welt von Clair Obscure: Expedition 33 einen unerklärlichen Sog auf mich aus. Jetzt ist das Projekt ehemaliger Ubisoft-Mitarbeiter:innen endlich erschienen und sahnt weltweit Top-Wertungen ab.

Obwohl es bei vielen sicher unter dem Radar flog, hat sich der Rollenspiel-Hit mittlerweile auf Platz 1 der PS5-Topseller bei Amazon gemausert. Auch für den PC bekommt ihr den Titel, zum Beispiel bei Steam . Die Xbox-Version gibt's im offiziellen Online-Store bei Microsoft*.

Warum die Gaming-Welt Clair Obscur feiert

Da ist einmal der Kontext der Branche: Das französische Branchenschwergewicht Ubisoft sorgte in den letzten Jahren für immer mehr Unmut aufgrund von formelhaftem Spieldesign, halbgaren Veröffentlichungen und Skandalen am Arbeitsplatz . Auch finanziell geriet der Konzern immer mehr ins Straucheln.

Im Jahr 2020 setzte sich dann Lead Writer Guillaume Broche ab und gründete ein neues Team mit dem Ziel, Blockbuster-Titel ohne Blockbuster-Budget zu entwickeln. Mit ihrem Erstlingswerk Clair Obscur: Expedition 33 scheint die Rechnung tatsächlich aufzugehen!

Eine einzigartige Story und ein unverbrauchtes Setting

Das Setting ist einzigartig: Wir befinden uns in einer Dark-Fantasy-Version Frankreichs während der Belle Époque, einer historischen Epoche zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert, die von Aufbruchstimmung, Kreativität, Frieden und florierender Wirtschaft geprägt war.

In dieser Friede-Freude-Eierkuchen-Zeit hat das frisch gebackene Entwickler-Team eine düstere Dystopie entworfen, in der eine mysteriöse Figur ("The Paintress") jedes Jahr eine gigantische Zahl zeichnet, die Jahr für Jahr niedriger wird. Alle Menschen, deren Alter unter dieser Zahl liegt, verlieren dadurch ihr Leben.

Stellt euch vor, ihr wachst in einer Welt auf, in der euer Todesdatum einfach schon festgelegt ist. Ihr könnt nichts dagegen machen, außer...

Auf die Gommage gehen, die große Expedition, die der Paintress ein für alle Mal den Garaus machen soll. Doch bisher sind alle Expeditionen gescheitert...

Filmreife Inszenierung, faszinierende Welt und forderndes Kampfsystem

Ich möchte nicht spoilern, daher werde ich nicht näher auf den Schlag in die Magengrube eingehen. Nur so viel sei gesagt: Ich habe von einigen Leuten gehört, dass sie im Prolog die ein oder andere Träne vergossen haben. Das Writing & Voice Acting sind auf Hollywood-Niveau, ich würde sogar behaupten, dass sie den durchschnittlichen Blockbuster übertreffen.

Die Welt ist wunderschön designt, selten habe ich eine mit so viel Liebe gebaute Spielumgebung gesehen. Auf meinem Gaming-PC verschlägt es mir regelmäßig die Sprache, aber auch auf der PS5 werdet ihr optisch verwöhnt.

Doch wie spielt sich das eigentliche Spiel? Es ist vor allem angelehnt an japanische Rollenspiele wie Final Fantasy. Ihr seid mit einer Gruppe von Charakteren unterwegs (beim Erkunden seht ihr nur einen davon) und stellt euch fiesen Monstern in taktischen Rundenkämpfen.

Die Kämpfe haben ebenfalls einen Kniff, der sie noch spannender und herausfordernder macht (insbesondere für Neulinge des Genres). Ihr müsst aktiv blocken und dabei selbst herausfinden, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist. Denn jeder Gegnertyp hat andere Angriffsmuster und die wollen genau studiert werden.

Das erinnert etwas an die berühmt-berüchtigten Dark Souls-Spiele, die dafür bekannt sind, dass ihr die Bewegungen eurer Gegner genau beobachten müsst, solange ihr nicht andauernd ins Gras beißen wollt. Trotzdem bleibt Clair Obscur fair, und solltet ihr doch nicht weiterkommen, könnt ihr jederzeit den Schwierigkeitsgrad wechseln.

Seit The Last of Us Part II hat mich kein Single-Player-Story-Game mehr so berührt und fasziniert. Ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen und bin gespannt, was Sandfall Interactive in Zukunft noch so in petto hat!

