Schon nächste Woche (!): Der abgefahrenste Ryan Reynolds-Blockbuster 2021 kommt zu Sky und Disney+

Gerade erst im Kino und nun überraschend bald auf Disney+ und Sky: Ryan Reynolds abgefahrenstes Action-Spektakel 2021 ist in knapp einer Woche schon als Stream verfügbar.

Ryan Reynolds ist dieses Jahr ein Hans Dampf in allen Ganzen: Bald wird er sich auf Netflix von Gal Gadot vermöbeln lassen, aktuell ist er mit Hitman's Bodyguard 2 und dem wahnwitzigen Action-Kracher Free Guy im Kino vertreten. Zu letzterem gibt es nun eine gigantische Überraschung: Free Guy wird schon am 29. September 2021 auf Sky und Disney+ verfügbar sein. Ab dem 7. Oktober gibt es den Film dann außerdem auf DVD und Blu-ray zu kaufen.

Schaut euch hier den Trailer zu Free Guy an

Free Guy - Offizieller Trailer (Deutsch) HD

Ryan Reynolds als Game-Figur auf Disney+: Darum gehts in Free Guy

Das geht nun aus einer Pressemeldung des Mäusekonzerns hervor. Wer das Spektakel noch nicht im Kino gesehen hat, kann sich freuen: Reynolds-Jünger erwartet ein aberwitziges Spektakel.

In Free Guy muss dessen Figur Guy nämlich feststellen, dass er sich in einer Gaming-Welt befindet - und zwar als Hintergrundcharakter. Fortan setzt er alles daran, seine Eigenständigkeit zu erlangen und seine Welt zu retten. Für den Zuschauer bedeutet das in erster Linie ein Effektgewitter mit abgefahrenem Humor und brachialer Action.

Freut ihr euch auf den Streaming-Start von Free Guy?