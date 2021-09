Gal Gadots Faust in Ryan Reynolds Gesicht ist ein Segen für die Welt

Das beste am Trailer zu Netflix' sündhaft teurem Red Notice ist nicht der bombastische Look, sondern Gal Gadot, die Ryan Reynolds und Dwayne Johnson Paroli bietet.

Netflix hat derzeit die Spendierhosen an. Für das teuerste Action-Projekt seiner Geschichte gab der Streamingdienst 150 Millionen US-Dollar aus. Und dem bombastischen ersten Trailer zu Red Notice mit Gal Gadot, Ryan Reynolds und (!) Dwayne Johnson sieht man jeden Cent an. Das Schönste am Trailer ist aber, dass endlich jemand die beiden Nervbolzen Reynolds und Johnson vermöbelt: Das war schon lange überfällig.

Ryan Reynolds und Dwayne Johnson: Stehaufmännchen trifft Action-Dampflok

Es ist nicht so, dass ich Ryan Reynolds oder Dwayne Johnson hassen würde. Ich habe sowohl Jungle Cruise wie auch Free Guy genossen und verwahre andere Rollen der beiden Hollywood-Größen (etwa Jumanji oder Deadpool) tief in meinem Herzen.

Warum ist es also eine Genugtuung, wenn FBI-Agent John Hartley (Johnson) und Ganove Nolan Booth (Reynolds) im Red Notice-Trailer von Gal Gadots Meisterdiebin Sarah Black handgreiflich auseinandergenommen werden? Die beste Antwort ist: Es tut einfach gut zu sehen, dass Johnson und Reynolds mal eine komplett hilflose Rolle spielen.

Während Ryan Reynolds nämlich durch seine unkaputtbaren Stehaufmännchen mit dem selbstironischen Humor hervorsticht (Deadpool, 6 Underground, Free Guy), ist Johnsons Rollenprofil häufig das narrative Äquivalent einer Dampflok: Egal ob in der Fast & Furious-Reihe oder anderen Action-Krachern wie San Andreas: Der muskelbepackte Übermensch mit Familiensinn schießt unabrückbar auf seiner Bahn Richtung Happy End.

Gal Gadots Netflix-Einsatz gegen Ryan Reynolds ist einfach befriedigend

Reynolds, Gadot und Johnson in Red Notice

Das würde uns normalsterbliche Kinozuschauer vielleicht weniger beschämen, wenn die beiden nicht per Social Media längst eine zweite Offensive der makellos grinsenden Unerreichbarkeit eröffnet hätten.

Reynolds feuert am laufenden Meter Kapriolen auf sich selbst und seine Umgebung ab, Johnson gibt den demütigen Arbeiter am Filmdreh und unter der Hantelstange. Nichts scheint sie aus der Ruhe zu bringen. Ob auf Instagram oder an den Kinokassen, diese beiden der erfolgreichsten Schauspieler der Welt (via Forbes ) haben ihr Schema F gefunden und melken diese Kuh bis zum letzten Tropfen.

Es ist daher einfach ein wärmendes Gefühl, wenn Gal Gadot ihre Filmfiguren im Red Notice-Trailer per Kampfsport auf eine handliche Größe stutzt. Und sie in ein russisches Gefängnis wirft. Und ihnen immer einen Schritt voraus zu sein scheint.

Gadot hat Johnson und Reynolds in der Mangel

Aber nicht, weil ich mir Gewalt gegen Johnson oder Reynolds wünsche. Sondern weil es ein seltenes Erlebnis gegenüber ihrem ganzen perfekt aufgesetzten Rollenkonzept und ihrer Social-Media-Persona ist, sie verdutzt aneinanderrasseln und scheitern zu sehen, als sie sich ihrer Sache so sicher waren. Gerade, wenn der taffe FBI-Agent und der quasselnde Elite-Langfinger auf den ersten Blick ihrem Erfolgskonzept perfekt entsprechen.

Sicherlich wird die Szene aus dem Trailer auch diejenigen freuen, die einfach von Johnsons Meister-Propper-Image oder Reynolds eigenem Humor genervt sind. Mir reicht es schon, wenn Gal Gadots schlagkräftige Figur sie einfach nur sprachlos macht. Das ist sind Rollen, die ihnen allen dreien mal gut stehen.

