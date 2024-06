Schon vor dem Prime Day im Angebot: Beliebte Instax Sofortbildkameras von Fujifilm für weit unter 100 Euro

Die Sofortbildkameras haben vor einigen Jahren ein Comeback erlebt und sind nach wie vor sehr beliebt. Allen voran die Instax Mini 12 von Fujifilm, die ihr schon vor den Amazon Prime Days im günstigen Angebot findet.

Auf dem Smartphone sammeln sich die Fotos und geraten allzu oft in Vergessenheit, Abhilfe schaffen da Sofortbildkameras. Bei der Instax Mini 12 von Fujifilm * erhaltet ihr innerhalb von fünf Sekunden euer Foto in analoger Form samt Retro-Charme. So werden eure Bilder ein echter Hingucker an jeder Fotowand. Die beliebte Sofortbildkamera ist aktuell bei Amazon im Angebot und das noch vor dem Prime Day, der am 16. und 17. Juli stattfindet.



Die beliebte Instax Mini 12 von Fujifilm mit tollen Funktionen

Durch das kompakte Design der Instax Mini 12, könnt ihr die Kamera überall mit hinnehmen. Die passende Tasche * befindet sich ebenfalls im Angebot. Dank einiger Funktionen, wie der automatischen Belichtungseinstellung, dem Blitz und dem Nahaufnahme-Modus gelingt die Bedienung schnell und unkompliziert.

Die Fotos erscheinen dann in Sekundenschnelle im Vintage-Look in den Maßen 62 x 46 mm. Die passenden Filme gibt es bei Amazon reduziert im Doppelpack *. Fujifilm hat aber auch an die modernen Bildansprüche gedacht und eine Lösung für Selfies entwickelt. Ein kleiner Selfiespiegel über der Linse macht es möglich, auch ohne Display den richtigen Bildausschnitt zu wählen. Betrieben wird die Instax Mini 12 mit zwei AA-Batterien.

Instax Mini 40 verbessert den Selfiemodus

Die Instax Mini 12 gibt es in fünf stylischen Pastellfarben. Einen noch größeren Retro-Charme hat die Instax Mini 40 * im schwarzen Design, die ebenfalls im Angebot ist. Wenn sie sich auch optisch unterscheiden, so ist das Innenleben der beiden Kameras sehr ähnlich. Nur der Selfiemodus ist durch die herausziehbare Objektivlinse noch ausgereifter.

Sofortbildkamera trifft auf Digicam: Instax LiPlay vereint zwei Welten

Wer sich nicht so recht entscheiden kann, sollte noch einen Blick auf die Hybridlösung Instax LiPlay * werfen. Diese liegt zwar über 100 Euro, befindet sich aber auch im Angebot und ist um 24 Euro reduziert. Die Bildgröße ist mit 62 x 46 mm so groß wie bei der Mini 12 und Mini 40, doch wird hier die Sofortbildkamera mit einer Digitalkamera kombiniert.

Eure Aufnahmen könnt ihr zusätzlich bearbeiten, zuschneiden und speichern, zudem kann die LiPlay eure Smartphonebilder in der Retro-Optik als Sofortbild drucken. Anders als bei den anderen beiden Modellen könnt ihr den Blitz auch ausschalten und die Hybridkamera verfügt über einen Selbstauslöser, digitale Bilderrahmen und Filter, mit denen ihr euch noch kreativer austoben könnt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.