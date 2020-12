Sci-Fi-Action bei Netflix: Trailer verwandelt Marvel-Star in einen Supersoldaten

Für den Netflix-Film Outside the Wire spielt MCU-Star Anthony Mackie einen Androiden-Soldaten. Im ersten Trailer zum Sci-Fi-Actioner wird deutlich, wie kräftig er in der Rolle austeilen kann.

Im Marvel Cinematic Universe (MCU) wurde Anthony Mackie als Superheld Falcon bekannt. Der kommende Netflix-Film Outside the Wire wird ihn in einer Rolle zeigen, die ihn sogar noch mehr zum Schwitzen bringen dürfte.

Für die Mischung aus Science-Fiction und Action spielt der MCU-Star einen Androiden-Offizier, der einem Drohnenpilot in einer Militärzone dabei helfen soll, ein gefährliches Gerät sicherzustellen. Dieses könnte in den falschen Händen sogar zum Weltuntergang führen. Jetzt ist ein erster Trailer zu dem Netflix-Film veröffentlicht worden, der im Januar 2021 erscheint.

Erster Netflix-Trailer zu Outside the Wire protzt mit Action

Neben dem noch recht unbekannten Schauspieler Damson Idris, der im Film die Hauptrolle des Drohnenpiloten spielt, liegt der Fokus im ersten Trailer zu Outside the Wire klar auf Anthony Mackie. Seine Figur, die wie eine Mischung aus Supersoldat und Terminator vorgestellt wird, teilt hier schon ordentlich aus.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Outside the Wire an!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Durch die wuchtig choreografierten Faustkämpfe erinnert Outside the Wire auch etwas an den Netflix-Actioner Tyler Rake: Extraction, in dem wiederum Thor-Star Chris Hemsworth die Hauptrolle spielte.

An Action mit Anthony Mackie wird es in nächster Zeit definitiv nicht mangeln. Für die MCU-Serie The Falcon and The Winter Soldier, die im März 2021 bei dem Streamingdienst Disney+ erscheint, spielt er erneut seine Paraderolle des Falcon an der Seite von Sebastian Stans Winter Soldier.

Vor der Serie könnt ihr bei Netflix aber zuerst Outside the Wire streamen. Der Film von Mikael Hafstrom, in dem neben Damson Idris und Anthony Mackie unter anderem noch Pilou Asbaek, Emily Beecham, Michael Kelly und Enzo Cilenti mitspielen, erscheint am 15. Januar 2021 bei Netflix.

Wie findet ihr den Trailer zu Outside the Wire?