Action-Feuerwerk wie Iron Man: Erster Trailer zu The Falcon and the Winter Soldier

Nach WandaVision kündigt sich The Falcon and the Winter Soldier als nächste große Marvel-Serie auf Disney+ an. Der Trailer erinnert mitunter stark an die Iron Man-Filme.

The Falcon and The Winter Soldier kündigt sich mit einem ersten actiongeladenen Trailer an. Während WandaVision die Realitäten im Marvel Cinematic Universe verbiegt, setzt das Spin-off rund um Falcon und Winter Soldier auf massig Explosionen.

Erster Trailer zu Marvels The Falcon and the Winter Soldier

Der erste Trailer, der vor wenigen Stunden veröffentlicht wurde, erinnert dabei nicht selten an die Iron Man-Filme. Zudem verrät er das Startdatum. Die 1. Staffel von The Falcon and the Winter Soldier feiert am 19. März 2021 ihre Premiere auf Disney+.

Anthony Mackie und Sebastian Stan kehren in ihren altbekannten Rollen aus den Marvel-Kinofilmen zurück. Auf dem ersten Poster blicken sie einer ungewissen Zukunft entgegen. Abseits von den Iron Man-Assoziationen wird es in The Falcon and the Winter Soldier vor allem um das Vermächtnis von Captain America gehen.

Weitere kommende Marvel-Serien bei Disney+

WandaVision: Serie über Scalet Witch und Vision als Vorgeschichte zu Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness

Loki: Neue Abenteuer des MCU-Tricksters Loki im mit Tom Hiddleston

What If...?: Animationsserie über alternative Abläufen und Ausgänge von Schlüsselmomenten des MCU

Hawkeye: Marvel-Actionserie über den Bogenschützen Clint Barton und seine Nachfolgerin Kate Bishop

Ms. Marvel: MCU-Serie über die junge Superheldin Kamala Kha

Moon Knight: MCU-Serie über den Helden Marc Spector, der die Macht des ägyptischen Gottes Khonshu in sich trägt

She-Hulk: MCU-Serie über die Anwältin Jennifer Walters, die wie Bruce Banner zum Hulk mutieren kann

Darüber hinaus wurden vier weitere Serien angekündigt. Armor Wars mit Don Cheadle, Ironheart mit Dominique Thorne und Secret Invasion mit Samuel L. Jackson und Ben Mendelsohn. Dazu kommt die animierte Serie I Am Groot auf Disney+.

