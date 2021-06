Sci-Fi-Action heute im TV: Über 500 Autos wurden für den Mega-Blockbuster geschrottet

Krawall-Meister Michael Bay hat sich auch für Transformers 3 nicht zurückgehalten. Über 500 Fahrzeuge wurden für den Blockbuster geschrottet. Der Schaden hielt sich aber in Grenzen.

Um ein spektakulär krachendes Action-Feuerwerk abzufackeln, scheut Michael Bay keine Kosten und Mühen. Gerade sein Transformers-Franchise, das es bis heute auf fünf Teile bringt, wirkt manchmal wie ein einziger Kollateralschaden in Blockbusterlänge.

Heute könnt ihr euch auf ProSieben um 20:15 Uhr mal wieder Transformers 3 anschauen. Auch für diesen Teil der Reihe hat Krawall-Meister Michael Bay seinem Titel wieder alle Ehre gemacht.

Michael Bay ließ über 500 Autos für Transformers 3 schrotten – mit einem kleinen Twist

In den Transformers-Filmen werden Fahrzeuge manchmal im gefühlten Sekundentakt zerstört. Auch Teil 3 kommt dabei auf eine beachtliche Zahl an verbrauchter Karosserie. Laut HotCars wurden für den 195 Millionen Dollar teuren Film insgesamt 532 Autos geschrottet.

Ein schmerzlicher Schaden ist dadurch aber nicht entstanden. Die meisten der Fahrzeuge sollen alle sowieso schon so beschädigt gewesen sein, dass sie auch ohne Michael Bays Krawall-Prozedur auf dem Schrottplatz gelandet wären oder bereits auf dem Weg dorthin waren.

Transformers-Reihe soll fortgesetzt werden

Von Teil zu Teil hat Michael Bays Franchise merklich an den Kinokassen nachgelassen. Hier die Übersicht der Box-Office-Zahlen der Transformers-Reihe im Überblick:

Nach dem Abwärtstrend soll es im Kino aber definitiv weitergehen. Für denwurde der Start eines neuen Transformers-Films festgelegt, der höchstwahrscheinlich von Creed 2-Regisseur Steven Caple Jr. inszeniert wird. Um was es in dem Film geht und ob dieser dann eher an Bumblebee oder Bays fünften Teil anknüpft, ist aktuell nicht bekannt.

