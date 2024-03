Sci-Fi-Blockbuster im Angebot: Riesiger 4K-Heimkino-Sale bei Amazon mit Tausenden Filmen

Mit Filmen in 4K könnt ihr Heimkino in höchster Qualität genießen. Nicht nur aktuelle Blockbuster sind bei der großen Amazon Rabatt-Aktion vertreten, sondern auch restaurierte Klassiker.

Bei Amazon gibt es gerade eine große Rabattaktion, die vom 26. März bis zum 03. April läuft. Hier bekommt ihr viele beliebte Blockbuster und Klassiker in 4K und 3D * und könnt dabei einiges sparen. In dem Zeitraum erhaltet ihr außerdem reduzierte Boxsets und Special Editions * und DVDs und Blu-rays *. Anime-Fans können aus der Auswahl an Filmen und Serien drei kaufen und nur zwei bezahlen *.

Dune und Avatar sind die Bestseller auf 4K und Blu-ray

Die bildgewaltigen Sci-Fi-Kracher Avatar und Dune haben das Genre verändert und konnten kürzlich mit ebenso erfolgreichen Fortsetzungen aufwarten. Im Heimkino gehören sie gerade zu den absoluten Bestsellern. Bei Avatar: Aufbruch nach Pandora * spart ihr 19 Prozent. Avatar - The Way of Water * erhaltet ihr inklusive Bonus-Blu-ray schon für 25 Euro. Teil 1 * und Teil 2 * sind auch in der 3D-Fassung im Sale.

Der Oscar-prämierte Wüstenepos Dune * enthält über einer Stunde Bonusmaterial und kostet aktuell 15 Euro. Doppelt so teuer ist die Fortsetzung Dune Part Two *, den ihr zwar schon vorbestellen könnt, der aber von der Rabattaktion ausgenommen ist.

Sci-Fi-Klassiker in bester Qualität

Einer der großen Klassiker des Science-Fiction-Genres ist Alien *, mit einer starken Heldin, die die Rolle der Frauen in Action- und Sci-Fi-Filmen revolutionierte. Regisseur Ridley Scott erschuf drei Jahre später mit Blade Runner * eine finstere Zukunftsperspektive. 35 Jahre später wurde der Film von Dune-Regisseur Denis Villeneuve mit Blade Runner 2049 * fortgesetzt.

Wir bleiben in den 80ern, aber heben die Stimmung mit dem Wohlfühl-Film Zurück in die Zukunft *. In der 4K-Fassung sind alle drei Filme enthalten und umfangreiches Bonusmaterial. Ebenfalls mit viel Humor wird die Geisterjagd in Ghostbusters * verbunden.

Neuerscheinungen und Hits aus dem letzten Jahr

Wer gedacht hat, bei der großen Aktion finden sich nur ältere Filme, hat sich getäuscht. Die zweite Staffel von Star Trek: Strange New Worlds * ist erst Anfang März fürs Heimkino in 4K erschienen. Seit letztem Jahr gibt es den Superheldenfilm Blue Beetle *, der um 14 Prozent heruntergesetzt wurde. Im Sci-Fi-Märchen Vesper Chronicles * kämpft ein Mädchen mit ihrem Vater im unbewohnbaren Ödland ums Überleben. Der Film erschien 2023 im Steelbook.

Neben den unzähligen Sci-Fi-Krachern findet ihr auch Klassiker und neuere Erscheinungen sämtlicher Genres. Auch mit den Boxsets könnt ihr einiges sparen, oder mit der 3 für 2 Aktion bei den Animes. Ein Preisvergleich ist trotz der vielen Rabatte immer ratsam.

