Sci-Fi-Epos heute erstmals im TV: Es spielt im Jahr 2078 auf dem Mars und hat eine Star-Besetzung, aber kaum jemand kennt es

Heute läuft ein Science-Fiction-Film im TV, der in den letzten zwei Jahren fast durchweg übersehen wurde. Wir erklären euch, warum sich Life in Space lohnt.

Im Jahr 2021 erschien der stylische Sci-Fi-Western Life in Space. In Deutschland erhielt der Independent-Film lediglich einen Heimkinostart und wurde entsprechend wenig beachtet. Dabei klingt die Geschichte spannend, der Look erinnert in vielen Teilen an Star Wars und auch die Besetzung kann sich sehen lassen. Heute läuft Wyatt Rockefellers Debüt erstmals im TV.

Die TV-Termine von Life in Space

Tele 5 zeigt Life in Space am Dienstag um 20:15 Uhr.

Die Wiederholung folgt in der Nacht um 01:35 Uhr.

Worum geht es in Life in Space?

Life in Space folgt einer klassischen Western-Geschichte, nur eben auf dem Mars. Die Handlung spielt im Jahr 2078 und die ersten Menschen siedeln sich auf dem roten Planeten an. Gesellschaftsstrukturen existieren in der fremden Welt noch nicht. So gilt das Gesetz des Stärkeren und Rücksichtsloseren.

Eine kleine Familie, bestehend aus Vater Reza, Mutter Ilsa und Tochter Remmy, wird in ihrer Siedlung von Banditen überfallen – mit grausamen Folgen. Hier könnt ihr euch den Trailer zu Life in Space anschauen:

Life In Space - Trailer (Deutsch) HD

Das ist die Star-Besetzung von Life in Space

Leider erhielt der Film nur wenig Aufmerksamkeit. Laut Box Office Mojo spielte er in den Kinos knapp 40.000 Dollar ein, was wiederum bei lediglich 30 Kinos weltweit, die Life in Space zeigten, gar nicht so übel ist. Bei Moviepilot kommt der Sci-Fi-Film zwei Jahre nach seiner Veröffentlichung auf zarte 55 Bewertungen. Heute im TV gibt es also definitiv etwas zu entdecken für euch.



