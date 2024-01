Sci-Fi-Fortsetzung, auf die wir seit 14 Jahren warten: Erste Bilder vom Tron 3-Set bestätigen 2 wichtige Details

Jahrelang war unklar, ob das Sci-Fi-Epos Tron: Legacy jemals fortgesetzt wird. Jetzt gibt es keine Zweifel mehr: Die ersten Bilder von den Dreharbeiten zu Tron 3 sind da.

Schon vor dem Kinostart von Tron Legacy im Jahr 2010 wurde die Möglichkeit einer weiteren Fortsetzung der wegweisenden Science-Fiction-Reihe diskutiert. Es sollte jedoch über eine Dekade vergehen, bis die Pläne konkret wurden. Nun ist es endlich so weit: Die erste Klappe zu Tron 3 ist gefallen und bestätigt zwei wichtige Details.



Heiß erwartete Sci-Fi-Fortsetzung kommt endlich in Fahrt: Erster Blick hinter die Kulissen von Tron 3

Das erste Bild vom Tron 3-Set zeigt uns einen der klassischen Klappstühle, die man auf zahlreichen Filmsets findet. Besonders spannend ist der Schriftzug des Titels auf der Lehne. Tron 3 wird hier als TR3N stilisiert. Zuvor machten Arbeitstitel wie Tron: Ares und Velcro die Runde. Einen offiziellen Titel gibt es noch nicht.

Was wir jetzt aber wissen, ist, dass Joachim Rønning definitiv die Regie übernimmt. Lange Zeit war die Besetzung des Postens unklar. Im Gespräch war u.a. Garth Davis, der aktuell mit seinem neuen Sci-Fi-Film Enemy bei Amazon Prime vertreten ist. Erst in den vergangenen Monaten tauchte Rønnings Name in Berichten zu Tron 3 auf.

Rønning kann bereits viel Blockbuster-Erfahrung vorweisen. Gemeinsam mit seinem ehemaligen Regie-Partner Espen Sandberg inszenierte er den Abenteuerfilm Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache. Seit der Fantasy-Fortsetzung Maleficent 2: Mächte der Finsternis ist er wieder solo unterwegs. Auch Tron 3 dreht er ohne Partner.



Ganz allein bei der filmischen Gestaltung ist er allerdings nicht, wie das zweite Set-Bild bestätigt. Ein Schnappschuss der Tron 3-Klappen bestätigt den Kameramann. Jeff Cronenweth ist für die Bilder der Sci-Fi-Fortsetzung verantwortlich. Und das sorgt für große Freude, denn mit stylishen Bildern kennt sich Cronenweth bestens aus.

Cronenweth wird vor allem mit einem Regisseur in Verbindung gebracht: David Fincher. Gemeinsam haben die beiden Fight Club, The Social Network, The Girl With the Dragon Tattoo und Gone Girl umgesetzt. Alle vier Filme verfügen über eine unverkennbare Bildsprache. Ideale Voraussetzungen für einen Abstecher ins Tron-Universum.

Auch im dritten Teil tauchen wir ein in die Welt des titelgebenden Videospiels. Das bedeutet: glühende Neonlichter in Orange- und Blautönen. Viele dunkle Flächen, die uns in digitale Abgründe reißen. Und natürlich jede Menge futuristischer Bauten. Hoffentlich darf Cronenweth auch eines der ikonischen Lichtrennen mit seiner Kamera einfangen.

Science-Fiction-Fortsetzung: Wann startet Tron 3 im Kino?

Der Kinostart von Tron 3 steht noch nicht fest. Da die Dreharbeiten frisch gestartet sind, sollten wir frühestens Ende 2025 mit einer Veröffentlichung rechnen, womöglich trifft der Film aber erst 2026 in den Kinos ein. Angeführt wird die Fortsetzung von Morbius-Star Jared Leto. Ebenfalls dabei sind der aus der Netflix-Serie Dahmer bekannte Evan Peters und Greta Lee, die zuletzt mit Past Lives einen Indie-Hit landen konnte.

