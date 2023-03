Sci-Fi-Gemetzel war fast zu viel für die FSK, startet jetzt aber in Deutschland: Project Wolf Hunting spielt auf einem Verbrecher-Schiff

Das ist keine Übertreibung: Der Action-Thriller Project Wolf Hunting vergießt so viel Blut wie wohl kein anderer Film des Jahres. Nun läuft er im Kino.

Eine enorme Body Count und Unmengen Kunstblut. Damit wirbt der südkoreanische Film Project Wolf Hunting. So brutal ist er, dass die FSK zunächst die Freigabe verweigerte. Erst im zweiten Anlauf erhielt der Mix aus Sci-Fi, Horror und Action die Bescheinigung Keine Jugendfreigabe. Das machte den Kinostart möglich.

Ab dem 2. März 2023 läuft die Ausnahme-Schlachterei in ausgewählten deutschen Kinos. In diesem Artikel erfahrt ihr, worum es in Project Wolf Hunting geht, ob sich der Film lohnt und in welchen Kinos er läuft.

In Project Wolf Hunting clashen Gangster, Cops und ein Super-Zombie

Project Wolf Hunting ist eine Art Con Air mit Super-Zombies. Ausgangsidee ist der Transport von 47 Schwerverbrechern in einem Frachtschiff. Die rücksichtslosesten Kriminellen überwältigen ihre Wächter und schalten sie nach und nach aus. Weder Cops noch Gangster ahnen allerdings, dass das Schiff eine Top-Secret-Superwaffe mit sich führt. Im Bauch des Schiffes liegt nämlich ein Zombie-Soldat namens Alpha (Gwi-hwa Choi), der ebenfalls seine Aufpasser überwältigt. Alpha ist eine Mischung aus Frankenstein und dem T-1000 aus Terminator. Wie man sich vorstellen kann, zieht er eine Blutspur durch das Schiff.



Der Genre-Mix zwei Stunden Brutalität und Blutfontänen

Ich konnte Project Wolf Hunting vergangenes Jahr beim Festival in Sitges sehen und meine Empfehlung in Kürze wäre:

Wer für Action und Horror mitreißende Figuren und eine durchdachte Story braucht, wird enttäuscht.

Wer Action in tumber Form genießen kann, dürfte seine helle Freude an dem Gemetzel haben, zumindest zeitweise. Irgendwann wird es nämlich etwas monoton.

Außerdem wird das Drehbuch von Project Wolf Hunting mit einer Verschwörung angereichert, die Jahrzehnte zurückreicht. Deshalb wirkt er im letzten Drittel einigermaßen aufgebläht.

Schaut euch hier den Trailer an:

Project Wolf Hunting - Trailer (Deutsch) HD

Entweder begibt man sich mit auf die Reise in dieses Schlachthaus der Meere oder man springt aufgrund der ermüdenden Metzelei uninteressanter Figuren ab. Ich persönlich bin nicht gelangweilt aus dem Kino gegangen, hatte mir aber mehr versprochen.

Wann und wo wird Project Wolf Hunting gezeigt?

Ob der Film in deiner Nähe läuft, erfährst du im Kinoprogramm von Moviepilot. Die Auswertung zielt eher auf einzelne Vorstellungen, statt einer breiten Abdeckung ab, deswegen kann es sein, dass die Chance auf Project Wolf Hunting im Kino schon in ein paar Tagen verflogen ist.

Mein Tipp: Schaut das Film-Geschnetzelte am besten mit Freund:innen, die Lust an Splatter-Einlagen haben. Beim Festival in Sitges gab es nämlich reihenweise Szenenapplaus. Je mehr das Publikum feiert, desto weniger denkt man über die Längen der Geschichte nach.