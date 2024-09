Sci-Fi-Highlight Transformers One – Gewinnt jetzt Tickets für das Special Screening in Köln

Der erste komplett animierte Transformers-Film kommt endlich ins Kino! Hier erfahrt ihr, wie ihr das Sci-Fi-Highlight vor allen anderen schauen könnt.

Ab 10. Oktober seht ihr mit Transformers One die Origin Story des beliebten Franchises in den deutschen Kinos und ihr habt die Möglichkeit, den Animationsfilm von Regisseur Josh Cooley fast zwei Wochen vor Release zu schauen.



Gemeinsam mit FILMSTARTS vergeben wir 100x2 Plätze für die exklusive Preview am 28. September in Köln.

Transformers One – Finde heraus, wie Optimus Prime und Megatron zu Rivalen wurden

Einst waren sie beste Freunde: die Transformers Orion Pax (Optimus Prime) und D-16 (Megatron). Sie standen auf ihrem Heimatplaneten Cybertron bedingungslos füreinander ein. Als die beiden in einen Konflikt mit ihrem Anführer Sentinel Prime verwickelt werden, wendet sich das Blatt: Sie werden zu erbitterten Feinden, die in einem actiongeladenen Showdown das Schicksal der Transformers entscheiden …

Regie bei Transformers One führt Josh Cooley, produziert wurde das aufsehenerregende CGI-Abenteuer von Lorenzo di Bonaventura, Michael Bay und Steven Spielberg in Co-Produktion mit Hasbro. In der Originalversion des Animationsspektakels glänzen absolute Topstars in den Sprecherrollen: Action-Superstar Chris Hemsworth ist als Orion Pax/ Optimus Prime zu hören, Brian Tyree Henry spricht seinen Gegenspieler D-16/ Megatron. Ergänzt wird das Duo um Keegan-Michael Key, der B-127/ Bee seine Stimme leiht, sowie Scarlett Johansson als toughe Elita-1 und um Jon Hamm als machthungriger Anführer Sentinel Prime.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Transformers One ansehen:

Transformers One - Trailer 2 (Deutsch) HD

