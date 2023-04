Sci-Fi-Hit geht weiter: Netflix bestellt neue Stranger Things-Serie

Stranger Things endet mit der 5. Staffel bei Netflix. Das Franchise ist damit jedoch noch lange nicht abgeschlossen. Vor wenigen Stunden wurde eine neue Serie aus dem Sci-Fi-Universum angekündigt.

Während wir gespannt auf das große Stranger Things-Finale warten, überlegen sich die kreativen Köpfe hinter den Kulissen, wie die Marke in Zukunft ausgebaut werden kann. Bereits seit einiger Zeit ist klar, dass wir früher oder später ins Stranger Things-Universum zurückkehren werden. Jetzt hat Netflix eine neue Serie bestellt.

Wie Deadline berichtet, folgt auf das Ende von Stranger Things eine animierte Spin-off-Serie, die von Flying Bark Productions produziert wird und in Eric Robles ihren Showrunner gefunden hat. Robels kennt sich bestens mit Animationsserie aus. Er ist u.a. der Schöpfer von Glitch Techs und Fanboy & Chum Chum.

Stranger Things-Zukunft bei Netflix: Animierte Spin-off-Serie im Stil eines Samstagmorgen-Cartoons bestätigt

Worum sich die neue Stranger Things-Serie genau dreht, hat Netflix noch nicht verraten. Die Duffer-Brüder, die das Sci-Fi-Abenteuer rund um Eleven vor sieben Jahren bei Netflix gelauncht haben, umschreiben das Projekt wie folgt.

Wir haben immer von einem animierten Stranger Things-Serie im Stil der Samstagmorgen-Cartoons geträumt, mit denen wir aufgewachsen sind, und diesen Traum nun verwirklicht zu sehen, ist absolut aufregend.

Darüber hinaus teasen sie eine spannende Geschichte und starke Bilder.

Wir könnten nicht mehr überwältigt sein von dem, was Eric Robles und sein Team sich ausgedacht haben – die Drehbücher und Konzeptzeichnungen sind unglaublich. Wir können es kaum erwarten, mehr mit euch zu teilen!

Abseits der animierten Serie wurde kürzlich ein weiterer Ableger angekündigt. Stranger Things kommt als Theaterstück auf die Bühne. In The First Shadow tauchen wir ein in die Vergangenheit von Hawkins und erfahren die Origin-Story des Upside Down. Noch dieses Jahr soll das Stück im Phoenix Theater in London seine Premiere feiern. Wann die 5. Staffel und die animierte Serie erscheinen, ist unklar.

