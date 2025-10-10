Sci-Fi-Horror von Regie-Meister begeistert auch 50 Jahre später noch: Schleimige Zombie-Epidemie streamt ohne Abo

Sci-Fi-Horror-Meister David Cronenberg hat vor 50 Jahren sein Spielfilmdebüt Shivers veröffentlicht. Auch heute fasziniert der Streifen als entfesseltes Sex-Zombie-Spektakel.

Mit Klassikern wie Videodrome, Die Fliege und Crash wurde der Kanadier David Cronenberg zu einem der besten Sci-Fi-Horror-Filmemacher überhaupt. Vor ziemlich genau 50 Jahren erschien sein Spielfilmdebüt Shivers, das in Deutschland unter dem wenig subtilen Titel Parasiten-Mörder bekannt ist. Alles, was den Regisseur später auszeichnet, ist hier schon auf ebenso schleimige wie nachdenkliche Art zu erkennen.

Spielfilmdebüt von David Cronenberg: Darum geht es in Shivers aka Parasiten-Mörder

Der Streifen von 1975 dreht sich um einen Wohnkomplex irgendwo außerhalb von Montreal. Hier breitet sich ein Parasit aus, der wie ein Wurm aussieht und von einem Wissenschaftler stammt, der die Lebensform als perfekten Ersatz für ein menschliches Organ kreieren wollte. Das schleimige Wesen ist aber schnell außer Kontrolle geraten und verwandelt alle Menschen, von denen es Besitz ergreift, in zombieähnliche Marionetten, die ununterbrochen dauergeil übereinander herfallen.

Cronenbergs Debüt verbindet Sci-Fi-Horror mit Neugier und Faszination für das Abseitige

Als Regisseur hat Cronenberg vor allem das Subgenre des sogenannten Body-Horrors geprägt, in dem er den menschlichen Körper zahlreichen Verformungen, Entstellungen oder anderen sonderbaren Auswüchsen unterzogen hat. Für den Regisseur müssen diese Veränderungen aber nicht zwangsläufig nur abschreckend und negativ sein.

Cronenberg hat über die Jahrzehnte vielmehr ständig nach Wegen gesucht, das "alte Fleisch" hinter sich zu lassen und die abseitigen Möglichkeiten zu erforschen, die diese albtraumhaften Transformationen mit sich bringen. Genau diese Faszination und Neugier gegenüber einem Parasiten, der Menschen in anarchische Sex-Zombies außerhalb starrer gesellschaftlicher Normen verwandelt, prägt auch schon sein Spielfilmdebüt.

Shivers aka Parasiten-Mörder punktet als Low-Budget-Sci-Fi-Horror mit handgemachten Ekeleffekten und viel Atmosphäre, die viel von den späteren Großtaten des Regisseurs schon mal andeutet. Während der Film in Deutschland von 1982 bis 2007 in seiner ungeschnitten Form indiziert war, ist Cronenbergs Spielfilmdebüt mittlerweile mit einer FSK 16-Freigabe ausgestattet worden.

Von seiner bisweilen verstörend entfesselten Ausstrahlung als Sex-Zombie-Pandemie-Reißer hat der Streifen jedenfalls auch 50 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung kaum etwas eingebüßt.