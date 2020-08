Sci-Fi-Kracher Tenet: Nolan-Film hat weniger CGI als eine romantische Komödie

Christopher Nolan setzt gerne auf Filmemachen der alten Schule. Auch sein neuer Blockbuster soll erstaunlich wenig zusätzliches CGI enthalten.

So gewaltig die Blockbuster von Christopher Nolan auch oftmals sind, so sehr orientiert sich der Regisseur für seine Filme am klassischen Handwerk. Auch wenn Filme wie Inception und Interstellar stellenweise nach aufwendigster Effektarbeit aussehen, setzt Nolan viel auf handgemachte Sets und Kulissen, Kameratricks und andere Mittel, um künstliche Effekte zu reduzieren.

Auch Nolans kommender Blockbuster Tenet erweckt schon in den ersten Trailern wieder den Eindruck eines hochwertigen Science-Fiction-Spektakels, in dem der Regisseur ein weiteres Mal mit dem Wesen der Zeit experimentiert. Doch auch diesmal hat sich der Filmemacher erneut mit CGI zurückgehalten.

Tenet hat weniger visuelle Effekte als eine romantische Komödie

Wie ScreenCrush berichtet, sprach die Tenet-Cutterin Jennifer Lame in einem Profil über den Film für das ICG Magazine über den überraschend niedrigen Einsatz von visuellen Effekten (VFX) für den Nolan-Blockbuster:

Andrew Jackson, verantwortlich für die visuellen Effekte, war für die Entwicklung unseres Sicherheitsnetzes verantwortlich. Wir wollten alles real drehen, aber wenn es nicht möglich gewesen wäre, welche Möglichkeiten gibt es in der Postproduktion?

Damit will ich sagen, dass Andrew sich irgendwie von seinem Job verabschiedet hat, weil er uns geholfen hat, eine so enorme Menge zu erreichen. Der visuelle Teil des Films ist gigantisch, aber unsere Anzahl an VFX-Aufnahmen ist wahrscheinlich niedriger als bei den meisten romantischen Komödien.

Die Anzahl der Einstellungen, die visuelle Effekte zeigen, gibt Jennifer Lame mit weniger als 300 an. Zum Vergleich: Interstellar hatte mit rund 850 VFX-Einstellungen fast dreimal so viele.

Tenet-Kinostart in China mit neuem TV-Spot bestätigt

Nachdem Warner Bros. den Start von Tenet mehrfach verschoben hat, soll der Film jetzt mit einer neuen Strategie weltweit in die Kinos kommen. In Europa, auch in Deutschland, soll Tenet am 26. August 2020 starten, während es in den USA aufgrund der Corona-Situation erst ab dem 4. September soweit sein soll.

Unklar war bislang, ob der neue Nolan-Film auch in China, immerhin der zweitgrößte Kinomarkt überhaupt, starten wird. Ein neuer TV-Spot, der mit einer Nachricht des Regisseurs für das chinesische Publikum beginnt und eine kurze neue Szene am Anfang zeigt, bestätigt jetzt auch den chinesischen Tenet-Start für den 4. September:

