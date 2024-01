Sci-Fi-Kult im Mega-Deal bei Amazon: Über 160 (!) Stunden Unterhaltung gibt's in dieser limitierten Collector's Edition günstiger

Es ist die ultimative Sammler-Edition für Star Trek-Fans: Die Picard Legacy Collection besteht aus 54 Blu-rays und tollen physischen Extras, die jedes Trekkie-Herz höher schlagen lassen. Bei Amazon spart ihr jetzt 33 Prozent auf die limitierte Geschenk-Edition.

Ganze 208 Serienepisoden und vier Filme voller kultiger Sci-Fi-Unterhaltung findet ihr in der Star Trek: The Picard Collection. So kommen gigantische 166 Stunden und 2 Minuten auf 54 Discs zusammen. Bei Amazon spart ihr derzeit fast 100 Euro auf die streng limitierte Mega-Box, aber nur solange der Vorrat reicht.

Star Trek: The Picard Collection bei Amazon Deal Zum Deal

Normalerweise müsst ihr für die Edel-Sammlung steile 260 Euro auf den Tisch legen, doch im Amazon-Angebot wird der Preis mit 174,87 Euro durchaus fair, wenn man bedenkt, was alles enthalten ist. Wir zeigen euch, auf was ihr euch freuen könnt.

Der ultimative Traum für Star Trek-Fans

Natürlich sind in der Box alle Serien mit Jean-Luc Picard enthalten. Den größten Platz nimmt natürlich Star Trek: The Next Generation mit ganzen 178 Episoden in 7 Staffeln ein, die alle als HD-Fassung auf Blu-ray enthalten sind. Inspiriert von Star Trek: Raumschiff Enterpise bricht in der dritten Serie des Sci-Fi-Franchise eine neue Crew mit Patrick Stewart alias Jean-Luc-Picard als Captain im 24. Jahrhundert auf, um neue Abenteuer im Weltraum zu erleben.

Auch die drei Jahrzehnte später erschienene Nachfolge-Serie Star Trek: Picard ist mit drei Staffeln vertreten. In Deutschland erschien sie erst bei Amazon Prime Video, ist aber jetzt auch bei Paramount+ dabei. Picard kam erfreulich gut an und steht bei Rotten Tomatoes bei einer Gesamtwertung von 89 Prozent positiven Kritiken.

Zu einer Picard-Collection gehören selbstverständlich auch seine Abenteuer auf der großen Leinwand. Enhalten sind die Filme Star Trek VII - Treffen der Generationen, Star Trek VIII - Der erste Kontakt sowie Star Trek IX - Der Aufstand und Star Trek X - Nemesis.

Paramount Pictures Die Picard Legacy Collection

Wie geht es weiter mit Picard?

und die edel designte Aufmachung. Es liegt ein schickes Buch mit dem Titel "Die Weisheit des Picard: The Legacy Collection Edition" bei, das mit neuem Cover Artwork und Zitaten aus den letzten Staffeln von Star Trek: Picard daherkommt. Dazu gibt es magnetische Captain Picard-Abzeichen, 4 Getränkeuntersetzer und ein Spielkartendeck.Es ist derzeit unwahrscheinlich, dass Star Trek: Picard noch eine vierte Staffel bekommt, da die Serie von Anfang an auf drei Staffeln ausgelegt war. Trotzdem ist ein Wiedersehen mit Captain Picard nicht ausgeschlossen. Ideen für eine weitere Serie mit dem Namen Star Trek: Legacy kursieren bereits, in Entwicklung ist sie allerdings noch nicht. Es bleibt spannend.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.