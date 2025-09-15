Sci-Fi-Neuverfilmung bei Amazon Prime: Der Hauptdarsteller musste alle seine Szenen komplett ohne den Regisseur drehen

Für das dieses Jahr veröffentlichte Remake eines Sci-Fi-Klassikers bei Amazon Prime musste der größte Star des Films seine Szenen vollständig allein drehen.

Diesen Sommer ist bei Amazon Prime ein neu verfilmter Sci-Fi-Klassiker im Stream erschienen: Krieg der Welten. Der Hauptdarsteller inmitten der sich dort entfaltenden außerirdischen Invasion musste für seine Arbeit allerdings ohne anwesenden Regisseur auskommen, wie Ice Cube (Ride Along), der Star des Films, nun verriet.

Amazons Sci-Fi-Film Krieg der Welten drehte Ice Cube allein zu Hause

H.G. Wells' Roman Krieg der Welten * aus dem Jahr 1989 ist ein einschlägiges Frühwerk der Science-Fiction-Literatur. Bis heute hält sich die Geschichte, dass Orson Welles' Hörspieladaption 1938 eine Massenpanik auslöste, weil Zuhörende die Alien-Invasion für real hielten.

Das Buch wurde in den 127 Jahren seit seiner Veröffentlichung mehrfach verfilmt, unter anderem 2005 von Steven Spielberg als Krieg der Welten. Am 30. Juli 2025 schlug mit Rich Lees Adaption Krieg der Welten die neuste Adaption des Sci-Fi-Abenteuers bei Amazon Prime auf – für die offenbar der Hauptdarsteller Ice Cube seine Szenen komplett allein drehen musste.

Warum für Ice Cube, der im Film den Familienvater William Radford spielt, der Dreh von War of the Worlds eine einsame Angelegenheit wurde, erklärte er im Stream bei Kai Cenat (via Deadline ):



Das ist ein Film, den ich 2020 gedreht habe, also vor fünf Jahren. Wir haben ihn in 15 Tagen gefilmt, während der Pandemie. Deshalb war der Regisseur nicht vor Ort, und die anderen Schauspieler auch nicht. Das war die einzige Möglichkeit, wie wir den Film überhaupt drehen konnten. Es war die Pandemie-Zeit.

Die Besonderheit von War of the Worlds besteht darin, dass es sich um einen Desktop-Film handelt. Die von Timur Bekmambetov (Wanted) samt eigenen Manifest ins Leben gerufene neue Filmgattung wird ausschließlich über Computer-Bildschirme erzählt. Insofern bot ihre Machart sich gerade in der Isolation der Corona-Zeit an, wo Filmschaffende ihre Arbeit ansonsten kaum noch ausüben konnten. Beim Publikum kam das mit fünf Jahren Verspätung veröffentlichte Ergebnis allerdings weniger gut an ...

Schaut hier den Trailer zu Amazons War of the World

War of the Worlds - Trailer (English) HD

Sci-Fi-Remake Krieg der Welten wurde von Kritik und Publikum zerrissen

Mit zwischenzeitlich 0 % bei Rotten Tomatoes und vernichtenden Kritiken bekleckerte sich die neue Version von Krieg der Welten nicht gerade mit Ruhm. Seit seiner Veröffentlichung wurde er von mehreren Seiten auf die Liste der schlechtesten Filme aller Zeiten gewählt. Auch in der Moviepilot-Community der Durchschnittsbewertung erhält er mit 2.5 von 10 Punkten das Siegel "Ärgerlich". Da halfen auch Co-Stars wie Eva Longoria (Desperate Housewives) und Clark Gregg (Marvels Avengers) nicht weiter.

Ob die schlechte Bewertung auch daher rührt, dass Hauptdarsteller Ice Cube bei der Aufzeichnung seiner Szenen nicht die gewohnte Unterstützung durch seinen Regisseur und vom restlichen Cast und Crew erhielt? Das kann wohl nur jeder selbst entscheiden, der sich an den neuen Sci-Fi-Film herantraut.

