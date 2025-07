Trailer zu Sci-Fi-Neuauflage mit 127 Jahre alter Vorlage: Der Thriller kommt schon in 5 Tagen zu Amazon Prime

Bereits in fünf Tagen könnt ihr bei Prime eine Sci-Fi-Neuauflage streamen, die einen absoluten Klassiker des Genres ganz neu inszeniert. Der erste Trailer gibt einen spannenden Einblick.

Am 30. Juli startet bei Amazon Prime eine Alien-Invasion, aber anders, als wir sie bisher kennen. Denn der vielfach verfilmte Sci-Fi-Klassiker Krieg der Welten von H.G. Wells zeigt die Bedrohung diesmal über Smartphone- und Computer-Bildschirme. Wie das beim neuen War of the Worlds genau aussieht, könnt ihr im neuen Trailer sehen.

Seht hier den neuen Trailer zu Krieg der Welten

War of the Worlds - Trailer (English) HD

Wie im Trailer zu sehen ist, verfolgen wir den Angriff der Aliens mit den Augen des Cyber-Analytikers Will Radford (Ice Cube). Genauer gesagt über dessen Bildschirm, denn Radford werden zahlreiche Videos zugespielt. Damit verzichtet die Neuinterpretation des klassischen Stoffes bewusst auf die typischen Blockbuster-Effekte und setzt stattdessen auf ein Format, das sich ganz dem digitalen Alltag verschreibt.

War of the Worlds inszeniert Sci-Fi-Klassiker völlig neu

Regisseur Rich Lee inszeniert das Szenario in sogenannter Screenlife-Optik – also ausschließlich durch Handy-Kameras, Überwachungsvideos und Chats. Wie intensiv und hoch spannend das sein kann, haben Filme wie Unknown User, Searching und Missing bereits gezeigt, die laut Deadline über 200 Millionen US-Dollar weltweit eingespielt haben. Bei allen drei Filmen war Timur Bekmambetov involviert, der auch in War of the Worlds seine Expertise einbringt. Vor der Kamera werden neben Ice Cube unter anderem Eva Longoria, Clark Gregg und Andrea Savage zu sehen sein.

Mit der modernen Erzählweise zeigt War of the Worlds einen neuen Blick auf die Geschichte, die bereits 1898 als Roman veröffentlicht wurde. Neben der ikonischen Radio-Inszenierung von Orson Welles, die 1938 für Angst und Schrecken sorgte, gibt es auch zahlreiche Verfilmungen. Zu den bekanntesten zählt der Steven Spielberg-Blockbuster Krieg der Welten mit Tom Cruise von 2005. Wie sich die Screenlife-Verfilmung schlagen wird, können wir dann ab dem 30. Juli auf Prime sehen.